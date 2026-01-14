Wegen Adrian Sutil? Luxusauto-Händler DS Motor aus Grünwald insolvent

Adrian Sutil, ehemaliger Formel-1-Fahrer, sitzt seit Ende November 2025 aufgrund von Betrugs- und Unterschlagungsvorwürfen in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim in Untersuchungshaft. Der Fall zieht immer weitere Kreise, und nun meldet auch die DS Motor GmbH, ein Luxusauto-Händler aus Grünwald bei München, Insolvenz an. Die Frage, ob diese Entwicklung mit den strafrechtlichen Ermittlungen gegen Sutil zusammenhängt, steht im Raum. Das Unternehmen war auf den Handel mit hochpreisigen Fahrzeugen spezialisiert und stand in engem Kontakt zu Sutil, der als Vorstand der Muttergesellschaft AS Motoren AG fungierte. Sutil sollte insbesondere beim Weiterverkauf der Sportwagen helfen.

Die Ermittlungen gegen Adrian Sutil betreffen mehrere Luxusautos, die in betrügerische Transaktionen verwickelt sein sollen. Ermittler werfen Sutil vor, Fahrzeuge wie Porsches, Ferraris und Koenigseggs mehrfach als Sicherheiten angegeben zu haben. Während er die Vorwürfe bestreitet und mit den Ermittlungsbehörden kooperiert, haben ihn die Justizbehörden aufgrund des Verdachts auf gemeinschaftlichen Betrug und Unterschlagung in Haft genommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter.

Die Insolvenz der DS Motor GmbH

Die DS Motor GmbH hatte sich auf den Handel mit luxuriösen Autos mit potenziellem Wertzuwachs spezialisiert und war eng mit Sutil verbunden. Berichten zufolge meldete die Firma kurz vor Weihnachten 2025 Insolvenz an. Ein vorläufiger Insolvenzverwalter ist eingesetzt, doch bislang bleibt unklar, ob die Insolvenz direkt mit den laufenden Ermittlungen und der Verhaftung von Sutil zusammenhängt.

Ein weiterer Teil der Ermittlungen betrifft das Verschwinden von neun Luxusfahrzeugen, die nach einer Razzia bei Sutil verblieben waren. Diese sollen in russischem Auftrag unter Todesdrohungen von Sutils Anwesen abgeholt worden sein. Zu den verschwundenen Fahrzeugen gehört unter anderem ein Mercedes 600 von Elvis Presley. Bis heute bleiben diese Fahrzeuge unauffindbar.