Luxus-Autos aus Sutils Garage entwendet: Was hat die russische Wagner-Gruppe damit zu tun?

Neun Luxusautos im Wert von rund 17 Millionen Euro sind aus seiner Garage in Monaco verschwunden – darunter ein Mercedes, der einst Elvis Presley gehörte.

Fahrzeuge unter Drohungen abtransportiert Nach Darstellung von Sutils Familie begann alles mit einem anonymen Anruf. Ein Mann habe sich als "Vladimir" vorgestellt und behauptet, er gehöre zur russischen Wagner-Gruppe. Er habe erklärt, niemand könne ihn in Monaco aufhalten, wenn seine Leute die Fahrzeuge holen würden.

Wenige Tage später seien mehrere Männer an der Garage in Monaco erschienen und hätten die Herausgabe der Autos gefordert. Der Druck war laut Anwalt Dirk Schmitz massiv. Die Familie sei eingeschüchtert worden, Drohungen hätten auch körperliche Gewalt umfasst. "Die Botschaft war eindeutig – Autos raus, sonst passiert etwas", sagte Schmitz. Kurz darauf wurden die Fahrzeuge abtransportiert. Ihr Verbleib ist bislang unbekannt.

Ermittlungen wegen Erpressung und Diebstahl Die Familie erstattete dann am 31. Dezember 2025 Strafanzeige, nachdem weiterhin Drohungen eingegangen sein sollen. Zuständig sind die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg, die in enger Abstimmung mit den Behörden in Monaco ermitteln. Auch Interpol ist eingeschaltet.

Bonhams Dieser Mercedes 600 wurde aus der Garage von Adrian Sutuil gestohlen.

Sutil war bereits Ende November 2025 festgenommen worden. Ermittler werfen ihm laut Bild Betrug und Unterschlagung im Zusammenhang mit Luxusfahrzeugen vor, die mehrfach als Sicherheiten angegeben worden sein sollen. Sutil weist die Vorwürfe zurück und betont, er kooperiere vollständig mit den Ermittlungsbehörden.

Bei Durchsuchungen in Monaco, der Schweiz und in Sindelfingen wurden rund 20 Fahrzeuge beschlagnahmt. Neun weitere blieben in der Garage – genau jene, die später verschwanden. Nach Angaben seines Anwalts wurde die Familie erst nach der Festnahme Ziel der Drohungen.

Einzigartige Supersportwagen betroffen Unter den verschwundenen Autos befinden sich außergewöhnliche Modelle. Besonders auffällig ist ein Koenigsegg Agera One:1 – ein Hypercar mit 1.360 PS. Nur sieben Exemplare wurden weltweit gebaut. Der Wert dieses Fahrzeugs wird auf etwa zehn Millionen Euro geschätzt.

Zudem fehlen ein Koenigsegg Regera, ein Rolls-Royce Phantom, ein Ferrari California, ein Lamborghini, mehrere Porsche-Modelle und der Mercedes-Benz 600 Saloon, der in den 1970er-Jahren im Besitz von Elvis Presley war. Der Oldtimer gilt als eines der bekanntesten Sammlerstücke der Marke und ist in mehreren internationalen Fahrzeugregistern erfasst.

Spur führt möglicherweise ins Ausland Ermittler prüfen derzeit Hinweise, wonach die Autos möglicherweise außer Landes gebracht wurden. Nach Angaben des Anwalts sprechen mehrere Indizien für eine organisierte Aktion. Die Fahrzeuge seien gezielt verladen worden, vermutlich mithilfe von Speditionen oder Fährverbindungen.

Das LKA Baden-Württemberg hat eine internationale Fahndung eingeleitet. Ein Fahrzeug sei bereits sichergestellt worden, teilte eine Sprecherin der Bild mit. Weitere Fahrzeuge gelten weiterhin als verschwunden. Auch Verbindungen nach Osteuropa oder Russland werden geprüft.

Anwalt hofft auf Hinweise aus der Öffentlichkeit Anwalt und Familie setzen nun auf Hinweise aus der Automobilszene. Über soziale Medien wollen sie die Suche nach den verschwundenen Fahrzeugen verbreiten. "Diese Autos sind so einzigartig, dass sie kaum unbemerkt bleiben können", sagte Schmitz.

Die Ermittlungsbehörden bitten um Informationen, insbesondere zu den Modellen von Koenigsegg oder dem Mercedes 600. Hinweise können bei jeder Polizeidienststelle oder direkt beim LKA Stuttgart abgegeben werden.