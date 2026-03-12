Weit mehr als ID. Polo und Golf: Diese Modelle sollen VW retten

Rückgang beim operativen Ergebnis: 53 Prozent. Minus beim Ergebnis nach Steuern: 44 Prozent. Auch die operative Rendite verringerte sich um mehr als die Hälfte (2,8 statt 5,9 Prozent). Keine Frage: Es waren düstere Zahlen, die der VW-Konzern da kürzlich veröffentlicht hatte. Und die Konzernchef Oliver Blume zu folgender Einsicht kommen ließen: "Das Geschäftsmodell, das uns im Volkswagen-Konzern jahrzehntelang getragen hat, ist nicht mehr tragfähig."