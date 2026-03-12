AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Weit mehr als ID. Polo und Golf: Diese Modelle sollen VW retten

Von ID. Polo und Golf bis zu US- und China-Modellen
Diese Modelle sollen VW retten

VW musste einen massiven Gewinneinbruch hinnehmen. Mit diesen künftigen Autos will es Europas größter Autokonzern aus der Dauerkrise herausschaffen. Nicht alle von ihnen sind für Europa bestimmt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.03.2026
Als Favorit speichern
VW ID. Polo Unyx 07 Scout Terra Collage
Foto: Volkswagen AG / Collage: ams

Rückgang beim operativen Ergebnis: 53 Prozent. Minus beim Ergebnis nach Steuern: 44 Prozent. Auch die operative Rendite verringerte sich um mehr als die Hälfte (2,8 statt 5,9 Prozent). Keine Frage: Es waren düstere Zahlen, die der VW-Konzern da kürzlich veröffentlicht hatte. Und die Konzernchef Oliver Blume zu folgender Einsicht kommen ließen: "Das Geschäftsmodell, das uns im Volkswagen-Konzern jahrzehntelang getragen hat, ist nicht mehr tragfähig."

Die Gründe für die Dauerkrise sind zwar vielfältig und längst nicht nur der Kernmarke Volkswagen anzulasten (aktuell eher der Sport-Luxury-Sparte rund um Porsche). Dennoch sind es insbesondere die künftigen Baureihen mit dem V und dem W im Emblem, auf denen die Hoffnungen ruhen. Sie müssen funktionieren ...