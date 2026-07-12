Welcher ist der beste Schützenpanzer der NATO? Puma, Lynx KF41, CV90 MkIV oder M2A4 Bradley

Unser Vergleich zwischen Puma, Lynx KF41, CV90 MkIV und M2A4 Bradley zeigt, welches Fahrzeug in welchen Bereichen die Nase vorn hat.

Schützenpanzer mit mehr Bedeutung für die Streitkräfte Schützenpanzer zählen heute zu den wichtigsten Gefechtsfahrzeugen moderner Landstreitkräfte. Sie bringen Infanteristen geschützt bis an den Einsatzort, unterstützen sie anschließend mit ihrer Bewaffnung und übernehmen darüber hinaus Aufgaben bei Aufklärung, Sicherung und Feuerunterstützung. Gemeinsam mit Kampfpanzern bilden sie den Kern vieler moderner Heere.

Die Anforderungen an diese Fahrzeugklasse haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Neben einem hohen Schutzniveau werden heute leistungsfähige Wärmebildgeräte, moderne Feuerleitanlagen sowie digitale Kommunikations- und Informationssysteme erwartet. Gleichzeitig müssen die Fahrzeuge genügend Leistungsreserven bieten, um zusätzliche Panzerung, Sensoren, Drohnenabwehr oder neue Waffensysteme aufnehmen zu können. Auch eine möglichst einfache Anpassung an unterschiedliche Einsatzrollen gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Die vier Kandidaten Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Mobilität. Moderne Schützenpanzer sollen nicht nur im schweren Gelände bestehen, sondern sich auch schnell über größere Entfernungen verlegen lassen und gemeinsam mit Kampfpanzern operieren können. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Ergonomie, Wartungsfreundlichkeit und die Vernetzung mit anderen Fahrzeugen, Aufklärungssystemen und Führungseinrichtungen.

Vor diesem Hintergrund investieren zahlreiche NATO-Staaten in neue Schützenpanzer oder modernisieren ihre bestehenden Flotten. Während Deutschland mit dem Puma auf eine vollständig neu entwickelte Plattform setzt, verfolgt Rheinmetall mit dem Lynx KF41 ein konsequent auf den Export ausgerichtetes Konzept. Der schwedische CV90 wird kontinuierlich weiterentwickelt und zählt inzwischen zu den erfolgreichsten Schützenpanzern Europas. Die US Army setzt dagegen weiterhin auf den bewährten Bradley, der trotz seiner inzwischen mehr als vier Jahrzehnte alten Grundkonstruktion regelmäßig modernisiert wird. Genau diese unterschiedlichen Entwicklungsansätze machen einen direkten Vergleich der vier Fahrzeuge besonders interessant.

Deutschland setzt mit dem Puma auf maximalen Schutz Der Puma wurde vollständig neu entwickelt und zählt heute zu den modernsten Schützenpanzern weltweit. Im Mittelpunkt der Entwicklung standen nicht Geschwindigkeit oder geringes Gewicht, sondern der Schutz der Besatzung und eine möglichst hohe Digitalisierung.

Auffällig ist der unbemannte Turm. Dadurch sitzen Fahrer, Richtschütze und Kommandant gemeinsam geschützt im Fahrzeugrumpf. Ergänzt wird das Konzept durch moderne Wärmebildgeräte, digitale Kommunikations- und Informationssysteme sowie das aktive Schutzsystem MUSS. Die 30-mm-Maschinenkanone verschießt programmierbare Munition und eignet sich sowohl gegen Infanterie als auch gegen leicht gepanzerte Fahrzeuge. Für schwerere Ziele stehen Spike-Lenkflugkörper zur Verfügung.

Wichtig Was ist MUSS?MUSS (Multifunktionales Selbstschutz-System) ist ein aktives Schutzsystem, das den Puma vor Panzerabwehrlenkwaffen schützen soll. Sensoren erkennen anfliegende Flugkörper oder Laserzielmarkierungen und warnen die Besatzung. Anschließend stört das System mit Infrarot-Gegenmaßnahmen die Zielerfassung der anfliegenden Lenkwaffe, sodass diese ihr Ziel verfehlen kann. Im Unterschied zu sogenannten Hard-Kill-Systemen zerstört MUSS den Flugkörper nicht, sondern versucht, ihn durch elektronische Gegenmaßnahmen vom Ziel abzulenken. Mit einem Gefechtsgewicht von rund 43 Tonnen gehört der Puma allerdings auch zu den schwersten Schützenpanzern seiner Klasse. Gleichzeitig zählt er zu den technisch komplexesten und teuersten Fahrzeugen im NATO-Vergleich.

KF41 soll den Exportmarkt erobern Der Lynx KF41 entstand deutlich später als der Puma und verfolgt einen anderen Ansatz. Rheinmetall entwickelte das Fahrzeug von Beginn an als internationale Plattform für unterschiedliche Streitkräfte. Statt eines speziell auf die Bundeswehr zugeschnittenen Fahrzeugs sollte ein modularer Schützenpanzer entstehen, der sich an verschiedene Anforderungen anpassen lässt.

Das zeigt sich bereits beim Innenraum. Der Lynx kann bis zu acht Infanteristen transportieren und bietet damit mehr Platz als der Puma. Gleichzeitig verfügt er über hohe Leistungsreserven für zusätzliche Panzerung, Sensorik oder neue Bewaffnung. Je nach Ausführung kommt der Lance-Turm mit einer 35-mm-Wotan-Kanone zum Einsatz. Ergänzt wird die Bewaffnung durch moderne Spike-LR2-Panzerabwehrlenkwaffen. Optional kann der Lynx außerdem mit aktiven Schutzsystemen wie Strike-Shield ausgerüstet werden.

Während der Puma bisher vor allem von Deutschland und Ungarn genutzt wird, konnte sich der Lynx in den vergangenen Jahren zunehmend auf dem Exportmarkt etablieren. Ungarn produziert das Fahrzeug bereits in Lizenz. Italien führt den Lynx derzeit schrittweise ein, Rumänien hat sich ebenfalls für das Fahrzeug entschieden.

Der CV90 MkIV gehört zu den erfolgreichsten Schützenpanzern Europas Der CV90 wurde Anfang der 1990er-Jahre in Schweden entwickelt und zählt heute zu den am weitesten verbreiteten westlichen Schützenpanzern. Anders als Puma oder Lynx wurde das Fahrzeug kontinuierlich weiterentwickelt. Mit jeder Generation kamen leistungsfähigere Motoren, moderne Sensoren, verbesserte Feuerleitsysteme und zusätzliche Schutzmaßnahmen hinzu.

Die aktuelle Version MkIV verfügt über einen 1.000-PS-Motor und eine vollständig digitalisierte Fahrzeugarchitektur. Je nach Nutzer kommen 35- oder 40-mm-Maschinenkanonen zum Einsatz. Optional kann der CV90 außerdem mit modernen Panzerabwehrlenkwaffen und aktiven Schutzsystemen ausgerüstet werden. Seine größte Stärke liegt in der Kombination aus moderner Technik und umfangreicher Einsatzerfahrung. Der CV90 wird inzwischen von zahlreichen europäischen Streitkräften genutzt und gehört damit zu den erfolgreichsten Schützenpanzern seiner Klasse. Auch im Krieg in der Ukraine kommt das Fahrzeug zum Einsatz.

Der M2A4 Bradley bleibt das Rückgrat der US Army Der Bradley gehört zu den bekanntesten Schützenpanzern der Welt. Seine Grundkonstruktion stammt aus den frühen 1980er-Jahren, wurde jedoch kontinuierlich modernisiert. Die aktuelle Version M2A4 erhielt unter anderem eine verbesserte Elektronik, stärkere Stromversorgung, neue Sensoren und zusätzliche Schutzmaßnahmen. Bewaffnet ist der Bradley mit der bewährten 25-mm-Bushmaster-Kanone sowie TOW-Panzerabwehrlenkwaffen. Dadurch kann das Fahrzeug sowohl Infanterie als auch Kampfpanzer bekämpfen.

Seine größte Stärke liegt in der jahrzehntelangen Einsatzerfahrung. Der Bradley wurde unter anderem im Irak, in Afghanistan und seit 2023 auch in der Ukraine eingesetzt. Kaum ein westlicher Schützenpanzer wurde unter so unterschiedlichen Einsatzbedingungen erprobt.

Im Vergleich mit den europäischen Neuentwicklungen zeigt sich jedoch das Alter der Grundkonstruktion. Trotz umfangreicher Modernisierungen erreicht der Bradley weder das Schutzniveau eines Puma noch die Modularität eines Lynx.

Wer hat auf dem Papier die Nase vorn?