Weltweit erster Hochsee-Schiffstunnel: Norwegens Stad-Projekt erklärt

Mit einer Höhe von 50 Metern und einer Breite von 36 Metern wird der Stad Ship Tunnel deutlich größer sein als alle bisher existierenden Schiffstunnel weltweit. Die lichte Höhe über dem Wasserspiegel beträgt etwa 33 Meter, was es ermöglicht, dass auch größere Frachtschiffe und Passagierschiffe wie die Hurtigruten-Flotte den Tunnel problemlos passieren können. Insgesamt müssen etwa drei Millionen Kubikmeter Gestein aus dem Bergmassiv entfernt werden – ein logistisches Großprojekt.

Die gesamte Länge des Tunnels beträgt 1,7 Kilometer, wobei inklusive Zufahrtsbereiche etwa 2,2 Kilometer abgedeckt werden. Zum Vergleich: Der Weilburger Schifffahrtstunnel in Deutschland misst lediglich 195 Meter in der Länge und hat einen Querschnitt von nur etwa fünf Metern Breite.

Warum Sprengvortrieb statt Tunnelbohrmaschine? Für den Bau des Tunnels haben sich die Ingenieure bewusst gegen eine Tunnelbohrmaschine entschieden. Der Grund liegt in den außergewöhnlichen Dimensionen des Projekts. Eine Bohrmaschine müsste einen enorm großen Querschnitt herstellen, was wirtschaftlich kaum sinnvoll wäre. Stattdessen kommt der klassische Sprengvortrieb zum Einsatz: Der Fels wird abschnittsweise angebohrt und kontrolliert gesprengt. Anschließend räumen Baumaschinen das Gestein aus dem Tunnel.

Die Arbeiten erfolgen gleichzeitig von beiden Seiten der Halbinsel Stadlandet aus, um die Bauzeit zu verkürzen. Dieser Ansatz stellt jedoch hohe Anforderungen an die Logistik sowie an Sicherheitsmaßnahmen gegen Wassereinbrüche oder Felsrutsche.

Sicherheits- und Umweltaspekte Ein zentrales Ziel des Projekts ist es, die Sicherheit auf einer der gefährlichsten Seerouten Norwegens zu erhöhen. Rund hundert Tage im Jahr ist das Kap Stad aufgrund extremer Wetterbedingungen schwer passierbar. Durch den Tunnel können Schiffe künftig wetterunabhängig verkehren.

Gleichzeitig gibt es auch kritische Stimmen: Umweltschützer warnen vor Eingriffen in das empfindliche Ökosystem der Region. Befürworter argumentieren hingegen, dass der Schiffstunnel langfristig zur Reduzierung von Schadstoffemissionen beiträgt, da Gütertransporte verstärkt vom Land auf das Wasser verlagert werden könnten.

Wirtschaftliche Bedeutung für Norwegen Neben den sicherheitstechnischen Vorteilen verspricht sich Norwegen auch wirtschaftliche Impulse durch das Projekt. Der Tunnel könnte nicht nur Reisezeiten verkürzen und Kosten im Güterverkehr senken, sondern auch als Touristenattraktion dienen. Schon jetzt gilt Norwegen als führend im Tunnelbau – mit Rekordprojekten wie dem Lærdalstunnel (24,5 Kilometer) oder dem Eiksundtunnel (287 Meter Tiefe).

Allerdings bleibt das Projekt nicht unumstritten: Kritiker bemängeln die hohen Kosten und stellen infrage, ob der Nutzen diese rechtfertigt. Frühere Kostenschätzungen lagen bei knapp drei Milliarden Kronen; mittlerweile sind es über acht Milliarden Kronen.