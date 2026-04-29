Wer beerbt Land Rover bei der britischen Armee? Nach Shadow-Wolf will auch Toyota

Im Light-Mobility-Vehicle-Programm suchen die Briten einen Nachfolger für mehrere tausend Fahrzeuge. Neben klassischen Rüstungskonzepten rückt dabei eine Lösung auf Serienbasis in den Fokus. Das sogenannte General Logistics Vehicle (GLV) wird vom britischen Unternehmen Babcock International Group in Zusammenarbeit mit Toyota entwickelt. Technische Grundlage sind der Toyota Land Cruiser der 70er-Serie sowie der Toyota Hilux .

Babcock baut in Großbritannien Das Konzept unterscheidet sich von klassischen militärischen Neuentwicklungen. Statt eines komplett neuen Fahrzeugs wird auf eine bestehende Großserienplattform zurückgegriffen, die gezielt für militärische Anforderungen umgebaut wird. Die Anpassungen erfolgen unter anderem in Großbritannien.

Ein Vertreter des Unternehmens formuliert den Ansatz so. "Mit dem General Logistics Vehicle bauen wir auf dem Erbe des Land Rover auf und entwickeln eine robuste, zuverlässige Plattform für moderne Einsätze" sagte Chris Spicer von "Babcock".

Technische Daten des Toyota GLV Im Antrieb setzt das GLV auf bekannte Technik aus der Serie. Zum Einsatz kommt ein 2,8-Liter-Turbo-Diesel aus der Land-Cruiser-Baureihe mit rund 204 PS (150 kW) Leistung. Das maximale Drehmoment liegt bei etwa 500 Newtonmetern. Kombiniert wird der Motor mit einem 6-Gang-Automatikgetriebe und permanentem Allradantrieb mit Untersetzung.

Babcock

Beim Aufbau bleibt das Fahrzeug klassisch. Das GLV nutzt einen Leiterrahmen mit separater Karosserie sowie Starrachsen vorne und hinten. Diese Konstruktion gilt als robust und reparaturfreundlich, insbesondere unter Einsatzbedingungen abseits befestigter Straßen.

Auch bei den Fahrwerkskomponenten zeigt sich die Ausrichtung auf Belastbarkeit. Vorne kommen Schraubenfedern zum Einsatz, während die Hinterachse für hohe Nutzlasten angepasst wurde. Zudem werden hinten Scheibenbremsen verwendet, was bei dieser Fahrzeugklasse nicht selbstverständlich ist.

Geländewerte und Nutzlast im Fokus Für militärische Einsätze sind vor allem die Geländeeigenschaften entscheidend. Hier liegen konkrete Werte vor. Die Bodenfreiheit beträgt rund 276 Millimeter. Die Watfähigkeit wird mit bis zu 1,8 Metern angegeben. Der vordere Böschungswinkel liegt bei etwa 39 Grad. Der Wendekreis der mittleren Variante beträgt rund 12,6 Meter.

Babcock Den Babcock GLV gibt es in verschiedenen Karosserie- und Einsatz-Versionen.

Das zulässige Gesamtgewicht der Basis liegt im Bereich von etwa 3,3 bis 3,5 Tonnen. Daraus ergibt sich je nach Ausführung eine Nutzlast von rund einer bis 1,3 Tonnen. Zusätzlich sind Varianten mit erweitertem Fahrgestell oder 6×6-Konfigurationen vorgesehen, die deutlich höhere Lasten aufnehmen können.

Für den praktischen Einsatz ist die mittlere Version auf vier Personen ausgelegt. Sie bietet Stauraum für Ausrüstung, die für etwa 72 Stunden Einsatzdauer ausgelegt ist. Damit wird das Fahrzeug auch als Plattform für kleinere Einheiten oder Führungsaufgaben positioniert.

Modularer Aufbau für unterschiedliche Einsätze Das GLV ist als modulare Fahrzeugfamilie konzipiert. Unterschiedliche Radstände, Aufbauten und Ausstattungen sollen verschiedene Einsatzprofile abdecken. Dazu zählen Transportaufgaben, Patrouillen oder Führungsfahrzeuge. Ein Schwerpunkt liegt auf der Integration zusätzlicher Technik. Das Fahrzeug ist für Kommunikationssysteme, Sensorik und vernetzte Anwendungen vorbereitet. Auch zusätzliche Stromversorgungssysteme können integriert werden. Damit reagiert das Konzept auf gestiegene Anforderungen an Energiebedarf und Vernetzung im militärischen Einsatz.

Darüber hinaus ist die Plattform laut Hersteller grundsätzlich für alternative Antriebe vorbereitet. Genannt werden Hybrid-, Elektro- und Wasserstofflösungen. Konkrete Serienvarianten sind dazu noch nicht bestätigt.

Konkurrenz durch deutsche und internationale Anbieter Das britische Beschaffungsprogramm ist offen für mehrere Anbieter. Neben dem Toyota-basierten Konzept treten unter anderem Unternehmen wie General Dynamics oder BAE Systems an. Auch Jaguar Land Rover beteiligt sich mit einer militärischen Variante des Defender, zu der bislang keine technischen Details veröffentlicht sind.

Mit dem "Shadow Wolf" bringt zudem Rheinmetall ein eigenes Konzept ein. Das Fahrzeug basiert auf der Plattform der Mercedes-G-Klasse und ist ebenfalls modular ausgelegt. Es soll verschiedene Aufgaben vom Transport bis zu spezialisierten Einsätzen abdecken und moderne Kommunikations- sowie Sensorsysteme integrieren können.

Neben der Fahrzeugtechnik spielt auch die industrielle Umsetzung eine Rolle. Das britische Programm sieht vor, die heimische Industrie in Entwicklung, Integration und Wartung einzubinden.