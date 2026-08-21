Wie gut kennen Sie Autos wirklich? Testen Sie sich im neuen AutoGuess-Quiz!

Mit AutoGuess bringt auto motor und sport ein neues, kurzweiliges Quiz an den Start. Es wendet sich an alle, die Autos nicht nur anschauen, sondern ihre Daten wirklich einschätzen können. Das Prinzip: Ein Fahrzeug erscheint auf dem Bildschirm, dazu der Modellname – und dann heißt es raten (oder wissen), welche technischen Daten dahinterstecken. Wer möglichst nah dran ist am tatsächlichen Wert oder diesen sogar genau trifft, sammelt Punkte, kann in der Bestenliste landen und am Ende sogar Freunde herausfordern.

Drei Werte, drei Runden, bis zu 100 Punkte Ein Spiel besteht aus drei Runden. In jeder Runde schätzen Sie zu dem gezeigten Auto drei Werte: Baujahr, Höchstgeschwindigkeit und Zeit für die Beschleunigung von 0–100 km/h. Die Eingabe funktioniert bequem per Slider – wer es genauer mag, kann die Zahlen auch direkt eintippen. Nach jeder Runde bekommen Sie sofort die Auflösung: eigene Schätzung, tatsächlicher Wert und die Punkte für diese Runde.

Gewertet wird nach dem Motto: Je näher dran, desto besser. Pro Runde sind bis zu 100 Punkte drin, insgesamt also maximal 300. Dabei fließen die drei Kategorien unterschiedlich stark ein: Das Baujahr zählt bis 30 Punkte, Vmax und 0–100-Sprintwert jeweils bis 35 Punkte. Nach der dritten Runde steht die Gesamtwertung fest – inklusive optionaler Detailansicht, falls Sie genau wissen wollen, wo Punkte liegen geblieben sind.

Screenshots: ams

Richtig spannend wird es mit der Top-20-Bestenliste: Wer besonders treffsicher ist, kann sich dort verewigen – und hat sofort einen Anreiz, es beim nächsten Durchgang noch präziser zu machen. Und weil ein Quiz allein nur halb so viel Spaß macht, lässt sich das Ergebnis direkt teilen: per WhatsApp, Facebook, Instagram oder Link. Die Eingeladenen sehen dann die Ansage "Kannst du diese Punktzahl schlagen?" Wer sich herausgefordert fühlt, kann direkt einen eigenen Versuch starten.