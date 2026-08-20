Wird doch alles anders ohne Clarkson & Co? 1. Trailer der neuen "The Grand Tour"-Staffel

Entwarnung? Ja, denn am typischen Stil von "The Grand Tour" scheint sich nicht viel zu ändern. Das Erfolgsmodell aus der Zeit mit Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May bleibt erhalten. Schnelle Autos, fremde Länder, absurde Challenges und reichlich Situationen, in denen nicht alles nach Plan läuft, bestimmen auch den ersten Trailer der neuen Staffel.

Mustang GTD, Corvette ZR1 und Hennessey Venom F5 Auch bei der Auswahl der Autos bleibt die Show ihrem bisherigen Konzept treu. Auf der privaten Rennstreckenanlage Thermal Club in Kalifornien treten gleich drei besonders leistungsstarke Modelle an. Zu sehen sind der Ford Mustang GTD, die Chevrolet Corvette ZR1 und der Hennessey Venom F5 Revolution Evolution.

Der Mustang GTD bringt einen 5,2-Liter-V8-Kompressormotor mit und leistet mehr als 800 PS. Die Corvette ZR1 setzt ebenfalls auf einen V8, allerdings mit zwei Turboladern. Der 5,5-Liter-Motor kommt auf 1.079 PS. Noch darüber liegt der Hennessey Venom F5 Revolution Evolution, dessen V8-Biturbo bis zu 2.031 PS leisten soll.

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Die drei Supersportwagen bilden allerdings nur einen Teil des Fuhrparks. In Malaysia geht es um die dortige Autokultur, während für die Fahrt durch Angola bewusst Fahrzeuge ausgewählt wurden, die eher für die Rennstrecke als für eine Wüstentour gedacht sind. Und auch Kampfjets spielen in einer der sechs neuen Folgen eine Rolle.

Wer sind die drei neuen Moderatoren? James Engelsman und Thomas Holland sind bereits seit Jahren gemeinsam vor der Kamera zu sehen. Die beiden moderieren den Auto-Kanal Throttle House auf YouTube, der mehr als drei Millionen Abonnenten hat. Dort testen und vergleichen sie vor allem Sportwagen und andere leistungsstarke Autos.

Holland gründete Throttle House 2015, Engelsman kam 2018 hinzu. Seitdem treten beide als festes Duo auf. Holland fährt zudem selbst Rennen. Für Zuschauer von Throttle House ist der Wechsel zu The Grand Tour damit kein völlig neues Zusammenspiel.

Der dritte Moderator ist Francis Bourgeois. Hinter dem Namen steckt der Brite Luke Nicolson, der vor allem durch seine Videos über Eisenbahnen bekannt wurde. Auf TikTok und anderen sozialen Netzwerken erreichte er damit ein Millionenpublikum.

Bourgeois hat allerdings auch einen technischen Hintergrund. Er studierte Maschinenbau und arbeitete zeitweise bei Rolls-Royce. Autos gehören natürlich zu seinen Interessen. Unter anderem baute er einen Honda Jazz um und stattete ihn mit einem Motor aus einem Honda Civic Type R aus.

The Grand Tour – die neue StaffelThe Grand Tour startet am 4.9.2026 bei Amazon Prime Video. Sie umfasst sechs Folgen, die alle gleichzeitig zum Abruf bereitstehen. Gedreht wurde unter anderem in Angola, Malaysia und Kalifornien. James Engelsman, Thomas Holland und Francis Bourgeois übernehmen als neue Moderatoren die Sendung. Clarkson, Hammond und May sind noch nicht ganz weg Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May hatten ihre gemeinsame Zeit bei The Grand Tour 2024 mit dem Special "One for the Road" beendet. Seit dem Start der Sendung 2016 hatten sie gemeinsam vor der Kamera gestanden, nachdem ihre Zeit bei Top Gear zu Ende gegangen war.

In der neuen Staffel sollen die drei dennoch noch einmal auftauchen. The-Grand-Tour-Produzent Andy Wilman hat Gastauftritte des früheren Trios bestätigt. Wie umfangreich diese ausfallen und in welchen Folgen Clarkson, Hammond und May zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt.

Clarkson (hier zum Portrait: "Zwischen Kult und Kontroverse") selbst hat sich bereits positiv über seine Nachfolger geäußert. Gegenüber Autocar bezeichnete er die drei neuen Moderatoren als "verdammt lustig". Die eigentliche Moderation überlassen Clarkson, Hammond und May künftig aber Engelsman, Holland und Bourgeois.