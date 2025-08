Yasin Mohamed und Gigi Birofio: Reality-Stars mit Horror-Crash

Die Reality-Stars Gigi Birofio (26) und Yasin Mohamed (34) waren am Freitagnachmittag offensichtlich in einen schweren Unfall auf der Autobahn A81 verwickelt. Nach informationen der Bild ereignete sich der Unfall auf Höhe der Rastanlage Wunnenstein. Sie waren von Stuttgart nach Schüttorf im Südwesten Niedersachsens und nahe der niederländischen und der nordrhein-westfälischen Grenze unterwegs, wo sie am Abend bei der "Nacht der Realitystars" auftreten wollten. In einem Instagram-Post haben beide Bilder und Videos zu diesem Unfall geteilt, aber auch gleich mitgeteilt, dass beide den Horror-Crash unbeschadet überstanden haben.