Zoff um Tank-Rabatt Kommt ein Mobilitätsgeld mit dem Gehalt?

Eine schnelle Entlastung für die hohen Spritpreise ist wohl nicht in Sicht. Die Koalitionsspitzen trafen sich in der vergangenen Woche bereits zweimal – ergebnislos. Nun soll am Montag (21.3.2022) eine weitere Runde stattfinden, wobei die Parteien unterschiedliche Ansichten vertreten.

SPD und die Grünen lehnen den Tankrabatt-Vorschlag Lindners ab. Gegenüber der "Bild am Sonntag" sagte SPD-Chef Lars Klingbeil: "Wichtig ist, dass wir das Geld nicht mit der Gießkanne ausschütten, sondern diejenigen mit kleinen und mittleren Einkommen gezielt entlasten, denn die sind jetzt am stärksten betroffen". Klingbeil machte deutlich, dass er keinen Anlass sieht, Gutverdiener bei ihren Energieausgaben zu subventionieren: "Ein Politiker wie ich kann für 2,30 Euro tanken, dem muss der Staat nicht helfen. Aber meine Nachbarin, die als Pflegekraft nach Hamburg pendelt, braucht jetzt Unterstützung", sagte er. Man müsse sozial gerecht und gezielt entlasten. "Und nicht nur bei den Spritpreisen, sondern auch bei Strom und Heizkosten."

Der Vorstoß von Finanzminister Christian Lindner sei aber "keineswegs vom Tisch", sagte der Liberalen-Fraktionschef Christian Dürr.

SPD undauch die FDP befürworten eine weitere Anhebung der Pendler-Pauschale, um die Bürger und Bürgerinnen zu entlasten. Die Grünen mauern.

Mobilitätsgeld: Wer bis 2.000 Euro verdient, bekommt 50 Euro

Die SPD und die Grünen bringen ein Mobilitätsgeld mit in die Diskussion. Dieses Mobilitätsgeld soll mit dem regulären Monatsgehalt ausgezahlt werden. Arbeitgeber sollen sich die Summe vom Staat zurückholen, indem sie entsprechend weniger Lohnsteuer zahlen.

In der Diskussion ist folgendes Modell: Menschen mit einem Monatseinkommen (brutto) von bis zu 2.000 Euro erhalten 50 Euro. Wer bis zu 3.000 Euro verdient, soll 35 Euro bekommen, bei einem Gehalt von bis zu 4.000 Euro wären es noch 20 Euro. Wer mehr verdient, geht leer aus. Das Mobilitätsgeld soll mindestens drei Monate ausbezahlt werden. Fraglich ist, ob die FDP hier mitzieht, ähnliche Entlastungssysteme hat die Partei bereits als zu bürokratisch abgelehnt.

CDU will Mehrwertsteuer-Senkung

Im Zuge der Diskussion schlägt der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz unterdessen vor, man solle die Steuern auf Benzin und Diesel sofort senken. "Die Energiesteuer senken und die Umsatzsteuer auf Diesel und Benzin von 19 auf sieben Prozent. Das wäre eine unbürokratische, schnelle und gute Hilfe für alle", sagte Merz dem "Tagesspiegel". Er warnte vor hohen Mitnahmeeffekten für die Ölkonzerne und Raffinerien, wenn der Staat pauschal einen Betrag je Liter erstatte.

Die Senkung von Kraftstoffsteuern hat Polen bereits zu Jahresbeginn durchgesetzt, dadurch kommt es im Grenzgebiet zu einem starken Tanktourismus.

Tank-Rabatt von Tankstellen nicht zu stemmen

Der Bundesfinanzminister hatte in der vergangenen Woche einen Tank-Rabatt ins Gespräch gebracht, um die Kraftstoffpreise auf unter zwei Euro pro Liter zu drücken. Der "Krisen-Rabatt" wie in Lindner nannte sollte 30 oder 40 Cent betragen und direkt beim Bezahlen an der Tankstelle abgezogen werden. Die Tankstellen-Betreiber sollten dann im Nachgang eine Erstattung des Restbetrags über das Finanzministerium erhalten.

Spritkosten mit Tank-Rabatt E10-Benzin Ersparnis Diesel Ersparnis Preis (Stand 13.3.) 2,119 Euro 2,305 Euro Kosten 50-Liter-Tankfüllung 105,95 Euro 115,25 Euro mit Rabatt in Höhe von … 20 Cent pro Liter 95,95 Euro 10,00 Euro 105,25 Euro 10,00 Euro 30 Cent pro Liter 90,95 Euro 15,00 Euro 100,25 Euro 15,00 Euro 40 Cent pro Liter 85,95 Euro 20,00 Euro 95,25 Euro 20,00 Euro E10-Benzin Ersparnis Diesel Ersparnis Preis (Stand 13.3.) 2,119 Euro 2,305 Euro Kosten 50-Liter-Tankfüllung 105,95 Euro 115,25 Euro mit Rabatt in Höhe von … 20 Cent pro Liter 95,95 Euro 10,00 Euro 105,25 Euro 10,00 Euro 30 Cent pro Liter 90,95 Euro 15,00 Euro 100,25 Euro 15,00 Euro 40 Cent pro Liter 85,95 Euro 20,00 Euro 95,25 Euro 20,00 Euro

Der Tankstellenverband ZTG weist indes den Vorschlag deutlich zurück. ZTG-Geschäftsführer Jürgen Ziegner sagte dem "Handelsblatt". Dieser wäre "eine hochbürokratische Maßnahme" – umso mehr, wenn jede Tankstelle auch noch die jeweiligen Quittungen beim Finanzamt einreichen müsse. Vor allem freie Tankstellenbetreiber und mittelständische Mineralölhändler mit eigenem Tankstellennetz könnten die damit verbundene Vorfinanzierung eines Rabatts nicht leisten, sagte er. Die Rechnung sei einfach, so Ziegner: Eine Tankstelle mit 300.000 Liter Kraftstoffabsatz pro Monat müsste für den Rabatt (20 Cent, Anm. d. Red.) nach vier Wochen 60.000 Euro vorfinanzieren. Das sei "völlig unmöglich".

Rabatt kostet die Deutschen Milliarden

Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters prognostizierte Steuerexperte Jens Boysen-Hogrefe vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW), dass der 20-Cent-Rabatt nach dem Vorschlag aus dem Finanzministerium den deutschen Staat zwischen zehn Milliarden und 13 Milliarden Euro kosten würde. Ein Rabatt von 30 Cent pro Liter bedeuten Kosten in Höhe von 15 bis 19 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr seien in Deutschland rund 60 Milliarden Liter Benzin und Diesel verbraucht worden. Angesichts hoher Preise sei aber auch mit einem etwas geringeren Verbrauch zu rechnen.

Fazit

Ein Bundes-Tank-Rabatt soll angeblich auf Initiative des Bundesfinanzministers Christian Lindner (FDP) noch in dieser Woche beschlossen werden. Allerdings zoffen sich die Koalitionspartner über den Plan, den Lindner nun als "Debatten"-Vorschlag tituliert.