Peking-Jeep jetzt auch als Pick-up: Importeur bringt BAW 212 mit Pritsche nach Europa

Mit dem BAW 212 Pick-up erweitert der Importeur Indimo Automotive die erst 2025 in Deutschland gestartete 212-Baureihe um eine Variante mit Doppelkabine und Ladefläche. Der BAW 212 Pick-up basiert auf einem klassischen Leiterrahmen und setzt weiterhin auf robuste Offroad-Technik mit Starrachsen und zuschaltbarem Allradantrieb.

Robuste Geländewagentechnik Der Pick-up wird ausschließlich mit Doppelkabine und fünf Sitzplätzen angeboten. Serienmäßig fährt das Modell auf 18-Zoll-Rädern im Format 285/65 R18. Vorne und hinten kommen Scheibenbremsen zum Einsatz. Zur Sicherheitsausstattung zählen unter anderem ABS, ESC, Bergabfahrkontrolle, Berganfahrhilfe, Reifendruckkontrolle, Parksensoren vorne und hinten sowie eine 360-Grad-Kamera. Im Innenraum kombiniert BAW klassischen Geländewagenlook mit modernen Elementen. Dazu gehören ein 12,3 Zoll großes Infotainmentsystem, ein 10,25-Zoll-Instrumentendisplay sowie Apple CarPlay und Android Auto. Fahrer- und Beifahrersitz verfügen über Sitzheizung und Sitzlüftung, der Fahrersitz ist elektrisch verstellbar. Hinzu kommen eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, induktive Smartphone-Ladeschale und mehrere USB-Anschlüsse.

Der BAW 212 Pick-up verfügt über ein BorgWarner-Allradsystem sowie zehn verschiedene Fahrprogramme für unterschiedliche Untergründe. Neben den Modi Standard, Eco und Sport stehen unter anderem Programme für Schnee, Sand, Schlamm, Felsen oder Wasserdurchfahrten zur Verfügung. Die maximale Wattiefe gibt der Hersteller mit bis zu 850 Millimetern an. Hinzu kommen eine Vorderachs-, Hinterachs- und Zentraldifferenzialsperre.

Vierzylinder-Turbodiesel Angetrieben wird der Pick-up von einem 2,3 Liter großen Turbodiesel mit vier Zylindern. Der Motor leistet 190 PS und entwickelt ein maximales Drehmoment von 500 Newtonmetern. Die Kraftübertragung übernimmt eine Achtgang-Automatik von ZF. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 160 km/h. Den kombinierten Kraftstoffverbrauch gibt Indimo mit 9,4 Litern pro 100 Kilometer an, die CO₂-Emissionen liegen bei 246 Gramm pro Kilometer. Der Tank fasst 80 Liter.

Mit einer Gesamtlänge von 5,47 Metern fällt der neue 212 Pick-up deutlich größer aus als die fünftürige Variante. Die Breite beträgt 1,95 Meter, die Höhe 1,97 Meter. Der Radstand misst 3,49 Meter. Die Bodenfreiheit liegt bei 250 Millimetern. Das Leergewicht wird mit 2,5 Tonnen angegeben, das zulässige Gesamtgewicht beträgt 3.495 Kilogramm. Damit bleibt der Pick-up knapp unter der in Europa wichtigen 3,5-Tonnen-Grenze.

Klassische Geländewagen-Optik Die Ladefläche misst 1.555 Millimeter in der Länge und 1.520 Millimeter in der Breite. Die Bordwandhöhe beträgt 490 Millimeter. Zur Serienausstattung gehören eine stoßfeste Schutzbeschichtung der Ladefläche, Zurrpunkte sowie zusätzliche Ablagen und Getränkehalter in der Heckklappe. Auf der Ladefläche sind außerdem separate Arbeitsscheinwerfer integriert. Optisch entspricht der Pick-up dem regulären BAW 212. Die kantige Karosserie mit nahezu senkrechter Front, kurzen Überhängen und klaren Linien erinnert an klassische Geländewagenkonzepte früherer Jahrzehnte.

Traditionsreicher Hersteller Die Marke BAW steht für Beijing Automobile Works und zählt zu den ältesten chinesischen Fahrzeugherstellern. Das Unternehmen wurde ursprünglich in Peking gegründet und produzierte über Jahrzehnte Militär- und Geländefahrzeuge. Der Ursprung des heutigen 212 reicht bis in die 1960er Jahre zurück. Damals entstand mit dem Beijing BJ212 einer der bekanntesten chinesischen Geländewagen, der über viele Jahre sowohl militärisch als auch zivil genutzt wurde. International wurde das Modell häufig unter der Bezeichnung "Peking-Jeep" bekannt, insbesondere nachdem in den 1980er Jahren ein Joint Venture mit den damaligen Jeep-Eigentümern American Motors und später Chrysler entstanden war. Der ursprüngliche BJ212 blieb in China über Jahrzehnte nahezu unverändert im Programm und entwickelte sich dort zu einem der langlebigsten Fahrzeugkonzepte überhaupt.

Preis und Importeur Importiert und vertrieben wird die Baureihe von der IndiMO Automotive GmbH mit Sitz in Landstuhl in der Pfalz. Das Unternehmen hat sich auf den Import chinesischer Fahrzeugmarken spezialisiert und vertreibt seine Modelle über ein eigenes Händlernetz. Mit 41.995 Euro kostet der 212 Pick-up exakt 2.000 Euro mehr als der Geländewagen-212.