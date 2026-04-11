Vorsicht bei Gebrauchtwagen mit Ölbad‑Zahnriemen: Die Risiken und Maßnahmen

Der Zahnriemen im Ölbad wurde entwickelt, um Reibung zu reduzieren und die Lebensdauer zu verlängern. Anders als herkömmliche Zahnriemen läuft er nicht trocken, sondern wird durch Motoröl geschmiert. Dies soll theoretisch die Effizienz steigern und die Geräuschentwicklung minimieren. Doch die Praxis zeigt, dass diese Technik anfällig für Schäden ist. Ablösende Beschichtungen und Partikel im Öl können zu verstopften Ölkanälen führen, was die Schmierung des Motors beeinträchtigt.

Betroffene Modelle und Hersteller Zu den betroffenen Herstellern gehören Ford, Opel, Peugeot, Citroën und Volkswagen. Besonders problematisch sind Motoren wie der Ford 1.0 EcoBoost, der Opel 1.2 Direct Injection Turbo und der PSA 1.2 PureTech. Diese Motoren sind in zahlreichen Modellen verbaut, darunter der Ford Fiesta, Opel Corsa und Peugeot 208. Die Schäden können oft weit vor den vorgesehenen Wartungsintervallen auftreten, was die Reparaturkosten erhöht.

Risiken und Schäden Die häufigsten Probleme sind auflösende Zahnriemenbeschichtungen, die Partikel ins Öl abgeben. Diese Partikel können das Ölsieb und die Ölpumpe verstopfen, was zu einem Öldruckverlust führt. Im schlimmsten Fall drohen kapitale Motorschäden, die Reparaturkosten von mehreren tausend Euro nach sich ziehen können. Besonders gefährlich ist, dass die Schäden oft schleichend auftreten und erst bemerkt werden, wenn es zu spät ist.

Präventive Maßnahmen Um Schäden zu vermeiden, sollten die Ölwechselintervalle verkürzt und ausschließlich vom Hersteller freigegebene Ölsorten verwendet werden. Bei Gebrauchtwagen empfiehlt sich eine gründliche Überprüfung des Zahnriemens und des Ölsiebs. Ein einfaches Prüfwerkzeug kann helfen, den Zustand des Zahnriemens zu beurteilen. Zudem sollte die Servicehistorie des Fahrzeugs lückenlos dokumentiert sein.

Aufgrund der Probleme haben einige Hersteller wie Ford und Stellantis (Peugeot, Opel) ihre Motoren auf Steuerketten umgestellt. Diese sind weniger anfällig und bieten eine höhere Zuverlässigkeit. Modelle ab 2023 sind in der Regel mit dieser robusteren Technik ausgestattet, was sie zu einer sichereren Wahl für Gebrauchtwagenkäufer macht.