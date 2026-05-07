1.000 PS, 600 km Reichweite: Neuer BYD Denza Z (2024)

Unter der Haube des Denza Z steckt die neueste E3-Plattform von BYD, die mit einem Drei-Motoren-Allradantrieb ausgestattet ist. Diese Antriebseinheit liefert über 1.000 PS und ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter zwei Sekunden – Werte, die selbst in der Welt der Supersportwagen Maßstäbe setzen. Die zweite Generation der Blade-Batterie bietet eine Kapazität von 122,5 kWh und ermöglicht eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern nach WLTP-Standard. Dank einer Ladeleistung von bis zu 1.500 kW sind nahezu vollständige Aufladungen innerhalb von zehn Minuten möglich.

Das Fahrwerk des Denza Z ist mit dem DiSus-M-System ausgestattet, einem magnetorheologischen Dämpfersystem, das sich in Echtzeit an die Straßenverhältnisse anpasst. Ergänzt wird dies durch ein Steer-by-Wire-System, das ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Achse auskommt und so ein präzises Fahrerlebnis ermöglicht.

Design und Innenraum Das Design des Denza Z wurde unter der Leitung des ehemaligen Audi-Designers Wolfgang Egger entwickelt. Die Karosserie besteht vollständig aus Kohlefaserlaminat, was nicht nur das Gewicht reduziert, sondern auch für eine außergewöhnliche Torsionssteifigkeit sorgt. Die Frontpartie erinnert an Lamborghini-Modelle, während das Heck Designelemente von Ferrari aufgreift. Im Innenraum setzt BYD auf eine luxuriöse Ausstattung mit Nappa-Leder, Carbon-Akzenten und einem großen Touchscreen zur Steuerung der Fahrzeugfunktionen.

Der Denza Z ist als 2+2-Sitzer konzipiert, wobei die hinteren Sitze eher als zusätzliche Ablageflächen dienen. Eine durchbrochene Mittelkonsole trennt Fahrer- und Beifahrerbereich und bietet induktive Ladeschalen sowie physische Bedienelemente für ein authentisches Sportwagengefühl.

Konkurrenz zum Porsche 911 Mit dem Denza Z zielt BYD direkt auf das Segment der Luxus-Supersportwagen ab, das traditionell von europäischen Herstellern wie Porsche dominiert wird. Der Vergleich mit dem Porsche 911 drängt sich aufgrund der Leistungsdaten und des Preissegments förmlich auf. Während Porsche weiterhin auf Verbrennungsmotoren setzt, bietet BYD mit dem rein elektrischen Antrieb des Denza Z eine zukunftsorientierte Alternative.

Ein weiterer Vorteil des Denza Z ist seine Preisgestaltung: Während genaue Zahlen noch nicht bekannt sind, wird erwartet, dass er im Bereich zwischen 100.000 und 150.000 Euro liegt – ein attraktives Angebot im Vergleich zu anderen Modellen dieser Klasse.

Marktperspektiven in Europa BYD plant eine gezielte Markteinführung des Denza Z in Europa, beginnend mit seiner Präsentation beim Goodwood Festival of Speed im Sommer dieses Jahres. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Ambitionen, sich auch außerhalb Chinas als Premiumhersteller zu etablieren. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf technischer Innovation, sondern auch auf einer strategischen Positionierung im hochkompetitiven europäischen Markt.