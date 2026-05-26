1.156 PS, 800 Volt: So fährt das elektrische Porsche Cayenne Coupé

Starrsinn bringt nichts. Das gilt für viele Lebenslagen und in unserem Metier in zunehmendem Maße vor allem für den anhaltenden Zwist der Antriebsreligionen. Hilfreich im Prozess des Hürdenabbaus sind technische Errungenschaften, welche den Verfechter der Verbrennungsmotorik vielleicht umgehend nicht bekehren, die Argumente gegen den E-Antrieb aber nach und nach schwächen können.
Oder um den Bogen in Richtung des neuen Cayenne Electric zu spannen: Mit einer Hochvolt-Architektur, die dem SUV nicht nur ein Rekuperationsvermögen auf dem Niveau von Formel-E-Rennwagen ermöglicht, sondern auch Nachladeleistungen von stabilen 400 kW sowie WLTP-Reichweiten oberhalb von 600 Kilometern, wird die Nummer mit der Pauschal-Vorverurteilung immer schwieriger....