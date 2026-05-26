Erlkönig Scenic E-Tech erwischt: Was ändert Renault alles? Wir wissen es!

Im Mittelpunkt der Überarbeitung stehen optische Anpassungen sowie kleinere technische Erweiterungen. Antriebskonzept, Plattform und grundlegende Fahrzeugarchitektur bleiben unverändert.

Das Modell basiert weiterhin auf der AmpR-Mittelklasseplattform und ist als reines Elektrofahrzeug ausgelegt. Renault positioniert den Scenic E-Tech im C-SUV-Segment mit Fokus auf Familiennutzung. Die aktuelle Überarbeitung ist ein klassisches Facelift innerhalb des bestehenden Produktzyklus, die Markteinführung erfolgt 2027.

So wird der Scenic überarbeitet Die sichtbaren Änderungen betreffen vor allem Front und Heck. Neue Lichtsignaturen sowie Anpassungen an Stoßfängern und Details sollen das Fahrzeug stärker an die aktuelle Renault-Designsprache anpassen. Auch das Markenlogo wird stärker integriert.

An den Proportionen und an der Karosseriestruktur ändert sich nichts. Seitenlinie, Dachverlauf und Türgestaltung bleiben unverändert. Auch aerodynamische Grundelemente werden nicht neu ausgelegt.

Bekannte Antriebstechnik mit zwei Batterievarianten Renault hält am bestehenden elektrischen Antrieb fest. Angeboten werden weiterhin zwei Leistungs- und Batterievarianten:

60 kWh Batterie mit 125 kW (170 PS)

87 kWh Batterie mit 160 kW (218 PS)

Beide Versionen nutzen Lithium-Ionen-Technologie auf NMC-Basis. Die Batterien sind im Fahrzeugboden integriert.

Die Reichweiten bleiben auf dem bekannten Niveau. Für die kleinere Batterie sind rund 420 Kilometer nach WLTP möglich. Die größere Variante erreicht etwa 598 Kilometer. Der Verbrauch liegt je nach Version zwischen 16,6 und 17,5 kWh pro 100 Kilometer.

Beim Laden unterstützt der Scenic E-Tech weiterhin Gleichstrom-Schnellladen. Der Bereich von etwa 15 auf 80 Prozent wird je nach Batteriegröße in rund 30 bis knapp 40 Minuten erreicht. Perspektivisch ist ein Wechsel des Batterie-Zulieferers möglich, ähnlich wie beim Renault Megane E-Tech Electric.

Neue Funktionen und neuer Innenraum Im Zuge der Modellpflege erweitert Renault vor allem die Software- und Funktionsseite. Dazu gehört ein stärker ausgeprägtes One-Pedal-Driving, bei dem Verzögerung und Rekuperation weitgehend über das Fahrpedal gesteuert werden. Hinzu kommt bidirektionales Laden (Vehicle-to-Load). Damit lassen sich externe Geräte über die Fahrzeugbatterie versorgen.

Im Innenraum setzt Renault weiterhin auf das bekannte OpenR-Cockpit mit zwei 12-Zoll-Displays. Das Infotainment ist eng mit Google-Diensten verknüpft und steuert Navigation, Medien und Fahrzeugfunktionen. Ergänzend bleiben bekannte Ausstattungsoptionen wie das dimmbare Solarbay-Glasdach sowie nachhaltigkeitsorientierte Materialien im Innenraum erhalten.