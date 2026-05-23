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Wer gewinnt das 2.200-PS-Elektro-Duell? Elektrischer AMG GT 4-Türer vs. Porsche Taycan

Vergleich: Porsche Taycan GT vs. AMG GT 4-Türer
Wer gewinnt das 2.200-PS-Elektro-Duell?

Der neue elektrische AMG GT 4-Türer setzt klar auf die bekannten Attribute des Porsche Taycan. Ein erster Vergleich der beiden Elektro-Performer zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.05.2026
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Porsche Taycan GT und Mercedes-AMG GT 4-Türer EQ Elektro
Foto: Hersteller / Schönfeld

Mit dem neuen GT 4-Türer Coupé beginnt für AMG eine neue Zeitrechnung. Erstmals bringen die Affalterbacher nämlich ein eigenständig entwickeltes Elektroauto auf den Markt – und das gleich mit maximalem Anspruch. Der viertürige Sportwagen basiert auf der neuen AMG.EA-Plattform und soll nichts weniger sein als der bisher leistungsfähigste AMG.

Dabei ist kaum eine deutsche Sportwagenmarke so eng mit großvolumigen Verbrennungsmotoren verbunden wie AMG. Der V8-Sound, lautstarke Leistungsentfaltung und mechanische Emotionalität prägen die Marke seit Jahrzehnten. Doch während andere Hersteller ihre Elektro-Sportwagenpläne vorsichtiger als geplant umsetzen, setzt AMG auf die volle Hightech-Offensive. Drei neuartige Axial-Fluss-Motoren, eine Formel-1-inspirierte ...

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