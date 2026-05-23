Wer gewinnt das 2.200-PS-Elektro-Duell? Elektrischer AMG GT 4-Türer vs. Porsche Taycan

Mit dem neuen GT 4-Türer Coupé beginnt für AMG eine neue Zeitrechnung. Erstmals bringen die Affalterbacher nämlich ein eigenständig entwickeltes Elektroauto auf den Markt – und das gleich mit maximalem Anspruch. Der viertürige Sportwagen basiert auf der neuen AMG.EA-Plattform und soll nichts weniger sein als der bisher leistungsfähigste AMG.
Dabei ist kaum eine deutsche Sportwagenmarke so eng mit großvolumigen Verbrennungsmotoren verbunden wie AMG. Der V8-Sound, lautstarke Leistungsentfaltung und mechanische Emotionalität prägen die Marke seit Jahrzehnten. Doch während andere Hersteller ihre Elektro-Sportwagenpläne vorsichtiger als geplant umsetzen, setzt AMG auf die volle Hightech-Offensive. Drei neuartige Axial-Fluss-Motoren, eine Formel-1-inspirierte ...