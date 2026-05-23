Wer gewinnt das 2.200-PS-Elektro-Duell? Elektrischer AMG GT 4-Türer vs. Porsche Taycan

Mit dem neuen GT 4-Türer Coupé beginnt für AMG eine neue Zeitrechnung. Erstmals bringen die Affalterbacher nämlich ein eigenständig entwickeltes Elektroauto auf den Markt – und das gleich mit maximalem Anspruch. Der viertürige Sportwagen basiert auf der neuen AMG.EA-Plattform und soll nichts weniger sein als der bisher leistungsfähigste AMG.