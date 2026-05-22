1.000 Volt und 700 km Reichweite: Leapmotor D99 vorgestellt

Die LEAP-4.0-Plattform bildet das technologische Rückgrat des Leapmotor D99 und anderer Modelle der Marke. Im Zentrum steht ein Hochleistungsrechner mit zwei Qualcomm-8797-Chips, der zahlreiche Fahrzeugfunktionen bündelt – von Infotainment über Assistenzsysteme bis hin zur Komfortsteuerung. Diese zentrale Architektur ermöglicht nicht nur eine effizientere Verarbeitung von Daten, sondern reduziert auch das Gewicht und die Komplexität der Fahrzeugkonstruktion. Zudem ist das System zukunftssicher: Es kann per Over-the-Air-Updates aktualisiert werden, um neue Funktionen oder Verbesserungen zu integrieren.

Ein weiteres Highlight der Plattform ist ihre Unterstützung für mehrere Displays und Audiofunktionen gleichzeitig. Dies verbessert nicht nur das Fahrerlebnis, sondern schafft auch neue Möglichkeiten für personalisierte Einstellungen und Unterhaltung an Bord.

Die 1.000-Volt-Technologie: Effizienz neu definiert Die reine Elektroversion des Leapmotor D99 basiert auf einer 1.000-Volt-Plattform, die in Kombination mit einer 115-kWh-Batterie von CATL außergewöhnliche Leistungswerte erreicht. Diese Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern nach dem chinesischen CLTC-Zyklus – ein Spitzenwert im Segment der Luxus-Vans.

Die hohe Spannungsebene der Plattform bringt mehrere Vorteile mit sich: Sie reduziert Ladezeiten erheblich und verbessert gleichzeitig die Energieeffizienz des Fahrzeugs. Dies macht den D99 nicht nur alltagstauglicher, sondern auch wettbewerbsfähiger gegenüber anderen Elektrofahrzeugen im Premiumsegment.

Qualcomm-8797-Chips: Die Schaltzentrale des D99 Die beiden Qualcomm-8797-Chips spielen eine zentrale Rolle in der LEAP-4.0-Plattform. Sie sorgen für eine schnelle Datenverarbeitung und ermöglichen den Betrieb mehrerer anspruchsvoller Systeme gleichzeitig. Dazu gehören fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), ein intuitives Infotainmentsystem sowie KI-gesteuerte Funktionen, die das Fahrerlebnis weiter optimieren.

Durch diese leistungsstarke Hardware wird auch die Integration neuer Technologien erleichtert – sei es durch Software-Upgrades oder zusätzliche Sensorik für autonomes Fahren.

CATL-Batterien: Mehr als nur Energiespeicher Die Zusammenarbeit mit CATL unterstreicht Leapmotors Fokus auf Qualität und Innovation im Bereich der Batterietechnologie. Die im D99 eingesetzte 115-kWh-Batterie bietet nicht nur eine beeindruckende Reichweite, sondern zeichnet sich auch durch ihre Langlebigkeit und Sicherheitsstandards aus.

CATL gehört zu den führenden Unternehmen in der Batterieforschung und -produktion weltweit. Ihre Expertise fließt direkt in die Entwicklung von Batterien ein, die sowohl hohe Energiedichten als auch schnelle Ladezeiten bieten können – wichtige Faktoren für moderne Elektrofahrzeuge.

Zukunftsperspektiven: Software und KI im Fokus Ein weiterer Vorteil der LEAP-4.0-Plattform ist ihre Offenheit für zukünftige Entwicklungen im Bereich Software und Künstliche Intelligenz (KI). Durch regelmäßige Updates können neue Funktionen integriert werden, ohne dass physische Änderungen am Fahrzeug notwendig sind. Dies macht den Leapmotor D99 zu einem zukunftssicheren Modell, das mit den Anforderungen seiner Nutzer wachsen kann.

Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit zur Integration autonomer Fahrfunktionen sowie personalisierter Assistenzsysteme, die auf den individuellen Bedürfnissen der Fahrer basieren.