MG3-Rückruf: Sitzschiene kann sich lösen

Euro NCAP empfiehlt MG3-Besitzern eine kostenlose Rückrufreparatur. Die Organisation stützt sich dabei auf Ergebnisse aus unabhängigen Crashtests: Bei einem Frontalaufprall konnte sich die Fahrersitzschiene lösen, der Sitz entriegelte.

Dies ist ein Sicherheitsrisiko, weil ein gelöster Sitz die Schutzwirkung von Gurt und Airbag beeinträchtigen kann.

So ordnet MG den Fehler ein Nach einer technischen Prüfung räumte MG nach Angaben von Euro NCAP ein, dass das Problem nicht nur im Test auftreten kann, sondern auch im realen Betrieb möglich bleibt. MG änderte daraufhin das Sitzdesign. Euro NCAP verifizierte die Anpassung und meldet: Die Änderung beseitigt die Gefahr des Lösens.

Welche Fahrzeuge betroffen sind MG nennt als Datum August 2025: Fahrzeuge aus der Produktion vor August 2025 gelten als potenziell betroffen. MG stellte die Produktion ab diesem Zeitpunkt nach eigenen Angaben um.

Wichtig: Auch wenn ein Halter keinen Brief erhalten hat, sollte er das Fahrzeug beim MG-Partner prüfen lassen.

So läuft die Rückrufmaßnahme ab MG stellt für bereits ausgelieferte Fahrzeuge eine Nachrüstlösung bereit. Autorisierte MG-Händler führen die Kontrolle und Reparatur kostenlos durch. Euro NCAP rät Besitzern, zügig einen Termin zu vereinbaren.

Informationen zu konkreten Rückrufcodes, KBA-Referenzen oder Stückzahlen liegen aktuell noch nicht vor.

Service: Das sollten MG3-Fahrer jetzt tun MG-Vertragspartner kontaktieren und Fahrgestellnummer prüfen lassen

Rückrufreparatur kostenlos durchführen lassen (sofern betroffen)

Bei Gebrauchtwagen: Reparaturnachweis erfragen bzw. Nachrüstung prüfen lassen