Wuffi als Problem im Urlaub? Neue Vorschriften zum Reisen mit Haustieren in Europa

Mit Hund oder manchmal auch Katze im Auto oder Wohnmobil ins Ausland zu fahren, gehört für viele Urlauber längst zur Selbstverständlichkeit. Innerhalb Europas gelten dafür zwar weitgehend einheitliche Mindeststandards, dennoch unterscheiden sich einzelne Länder bei Kontrollen, Zusatzpflichten und Sanktionen teils deutlich. Seit April 2026 wurden die EU-Regeln für die Mitnahme von Haustieren zudem an mehreren Stellen präzisiert.

Die wichtigste Änderung betrifft die Zahl der Tiere: Für private Reisen gilt nun ausdrücklich eine Obergrenze von maximal fünf Tieren pro Fahrzeug. Gemeint sind Hunde, Katzen und, das nennt die Regelung ausdrücklich: Frettchen. Wer mehr Tiere transportiert, fällt schnell unter strengere Vorschriften für gewerbliche Tiertransporte.

Die Grundregeln in Europa Für Reisen innerhalb der EU benötigen Hunde, Katzen und Frettchen grundsätzlich einen gültigen EU-Heimtierausweis. Das Tier muss eindeutig identifizierbar sein, in der Regel über einen ISO-Mikrochip. Ältere Tätowierungen werden nur noch anerkannt, wenn sie vor Juli 2011 vorgenommen wurden und lesbar geblieben sind.

Pflicht bleibt außerdem eine gültige Tollwutimpfung. Zwischen Erstimpfung und Einreise müssen mindestens 21 Tage liegen. Welpen unterhalb des vorgeschriebenen Impfalters dürfen in vielen Ländern deshalb nicht ohne Weiteres einreisen.

Ab Oktober 2026 werden neue Tiergesundheitsbescheinigungen eingeführt. Zudem werden Herkunftsland und Identitätsdaten künftig genauer dokumentiert. Ab 2028 gelten weitere Vorgaben zur Identifizierung und zu Heimtierausweisen.

Bei Reisen aus oder über Nicht-EU-Staaten können zusätzliche Unterlagen erforderlich sein. Dazu zählen Gesundheitszeugnisse, sogenannte Animal Health Certificates, sowie in bestimmten Fällen ein Tollwut-Antikörpertest.

Kontrollen und Quarantäne Sind Dokumente unvollständig oder Impfungen ungültig, können Behörden die Einreise verweigern. Möglich sind auch Quarantäne, Rücktransport oder die Unterbringung auf Kosten des Halters. Die Dauer einer Quarantäne variiert je nach Land und Einzelfall zwischen wenigen Tagen und mehreren Monaten.

Kontrollen finden besonders häufig an EU-Außengrenzen, Fährhäfen und bei der Rückreise aus Nicht-EU-Ländern statt. Auch Transitländer können Vorschriften kontrollieren.

Hund im Auto: Sicherungs- statt Boxen-Pflicht Eine europaweit einheitliche Pflicht zur Mitführung einer Hundebox gibt es nicht. In nahezu allen Ländern gelten Hunde und Katzen im Auto jedoch als Ladung und müssen entsprechend gesichert werden.

Die Vorschriften verlangen meist, dass Tiere den Fahrer nicht behindern und bei einem Bremsmanöver nicht unkontrolliert durchs Fahrzeug geschleudert werden können. Zulässig sind je nach Land Transportboxen, Trenngitter oder spezielle Sicherheitsgurte mit Geschirr.

Besonders streng sind Spanien und Italien. Dort verlangen die Vorschriften praktisch immer eine feste Sicherung, etwa durch eine Transportbox oder ein stabiles Trenngitter. Ungesicherte Tiere auf Rückbank oder Schoß gelten dort als Verstoß.

Zusätzlich zu den generellen EU-Regeln gibt es außerdem landesspezifische Vorschriften, die Haustierbesitzer beachten müssen.

Frankreich Frankreich orientiert sich weitgehend an den EU-Standards, verschärft die Regeln aber bei sogenannten Kategoriehunden. Bestimmte Pitbull-Typen dürfen teilweise gar nicht eingeführt werden. Für andere gelistete Rassen gelten Maulkorb- und Leinenpflichten sowie zusätzliche Nachweise.

Dänemark Dänemark gehört zu den strengsten Ländern Europas bei Hunderassen. Mehrere Rassen, darunter Pitbull Terrier und American Staffordshire Terrier, sind verboten oder nur unter engen Bedingungen erlaubt. Behörden können Hunde bei Verstößen sogar beschlagnahmen.

Großbritannien Für Großbritannien gelten eigene Vorschriften des sogenannten Pet Travel Scheme. Hunde benötigen zusätzlich eine dokumentierte Bandwurmbehandlung. Die Einreise erfolgt nur über zugelassene Routen und Häfen. Besonders streng ist das Vereinigte Königreich bei verbotenen Hunderassen wie Pitbull-Typen oder großen Bullys.

Irland, Finnland, Malta und Norwegen Diese Länder verlangen für Hunde eine tierärztlich dokumentierte Behandlung gegen den Fuchsbandwurm. Sie muss zwischen 24 und 120 Stunden vor Einreise erfolgen. Fehlt der Nachweis, drohen Zurückweisung oder Quarantäne.

Norwegen gehört zwar nicht zur EU, orientiert sich aber weitgehend an europäischen Heimtierregeln. Kontrollen gelten dort als vergleichsweise streng.

Schweden Schweden achtet besonders auf das Alter von Welpen und auf vollständige Impfunterlagen. Bei jungen Tieren kontrollieren Behörden die Einreisebedingungen oft genauer.

Schweiz Die Schweiz übernimmt viele EU-Regeln, behandelt Einreisen aus Drittstaaten jedoch teilweise strenger. Zusätzlich gelten kantonale Vorschriften für bestimmte Hunderassen. Hunde und Katzen (und Frettchen) müssen eindeutig per Mikrochip gekennzeichnet sein. Die Tollwutimpfung muss gültig und nach dem Chippen erfolgt sein. Bei einer Erstimpfung gilt auch in der Schweiz die 21-Tage-Wartefrist vor der Einreise.

Spanien Spanien schreibt eine sichere Unterbringung des Tieres im Fahrzeug besonders konsequent vor. Zudem existieren regionale Vorschriften für potenziell gefährliche Hunderassen. Je nach Region können Maulkorb- und Leinenpflicht gelten. Besonders komplex sind die Vorschriften für sogenannte "Perros Potencialmente Peligrosos" (PPP), also potenziell gefährliche Hunde. Dazu zählen nicht nur einzelne Rassen wie Rottweiler oder Pit Bulls, teilweise betreffen die Regeln auch Mischlinge oder besonders kräftige Hunde mit bestimmter Schulterhöhe oder Kopfform. Die spanische Verkehrsbehörde empfiehlt bei größeren Hunden Kombinationen aus Trenngitter und Transportbox im Kofferraum.

Italien In Italien gilt nahezu überall Leinenpflicht im öffentlichen Raum. Die Leine darf meist nicht länger als 1,5 Meter sein. Zusätzlich müssen Hundehalter in vielen Regionen und Städten einen Maulkorb mitführen. Er muss nicht dauerhaft angelegt sein, Behörden können das Mitführen jedoch kontrollieren. Wer mehrere Tiere transportiert, benötigt in der Regel eine räumliche Trennung zum Fahrerbereich, etwa durch ein Trenngitter oder eine Box im Laderaum.

Österreich Mehrere Bundesländer in Österreich führen sogenannte Listenhunde oder Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial. Je nach Bundesland sind für solche Rassen unterschiedliche Vorschriften zu beachten unter anderem eine erhöhte Haftpflichtversicherung oder dauerhafte Maulkorbpflicht. Wegen der zunehmenden Konflikte mit Mutterkühen weisen viele Regionen ausdrücklich auf Vorsicht bei Wanderungen mit Hund hin. Hunde sollten dort möglichst kurz angeleint bleiben.

Transitländer nicht vergessen Wer mit dem Wohnmobil oder Auto mehrere Länder durchquert, muss die Vorschriften aller Transitländer beachten. Das betrifft insbesondere Bandwurmbehandlungen oder Rassenverbote. Bereits die Durchreise kann problematisch werden, wenn ein Hund in einem Land als verbotene Rasse gilt.

Vor längeren Reisen empfiehlt sich deshalb ein genauer Abgleich der Route mit den aktuellen Veterinärvorschriften der jeweiligen Staaten. Besonders wichtig sind ausreichend Vorlauf für Impfungen, gültige Dokumente und die Einhaltung von Fristen.

Hinweis: In der Bildergalerie zeigen wir ein neues Zubehör-System für Hunde von Genesis