Formel 1: Deshalb war Williams zu Saisonbeginn eine Enttäuschung

Diese Saison hatte man sich bei Williams ganz anders vorgestellt. Seit der Ankunft von James Vowles vor drei Jahren legte das Team auf das 2026er-Reglement aus. Im Hintergrund wurden Prozesse optimiert, die Hardware auf den neuesten Stand gebracht und mit Carlos Sainz und Alex Albon zwei Spitzenfahrer verpflichtet.

Im vergangenen Jahr ließ die Teamführung die Weiterentwicklung am Auto früh einstellen. Trotz Upgrade-Diät sprang am Ende noch ein fünfter Platz heraus. Williams war auf einem guten Weg. Es schien nur noch eine Frage der Zeit, bis man die Topteams ernsthaft herausfordern kann. Doch dann folgte der Absturz zur aktuellen Saison mit aktuell nur fünf WM-Punkten aus den ersten vier Rennen.