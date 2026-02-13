3.000 Euro Tesla-Bonus: So billig war das Model Y noch nie

Tesla steigt in die Rabattschlacht der E-Auto-Hersteller ein und gewährt neuerdings einen Tesla-Bonus in Höhe von 3.000 Euro. Allerdings gibt es den Nachlass vorerst nur auf die Model-Y-Modellvarianten mit den Beinamen "Hinterradantrieb" und "Maximale Reichweite Hinterradantrieb", die vor der kürzlich erfolgten Umbenennung als Model Y Standard angeboten wurden. Damit verringern sich ihre Basispreise auf 36.990 beziehungsweise 43.990 Euro.

Model Y kostet im günstigsten Fall 30.990 Euro Gleichzeitig können natürlich auch die Käuferinnen und Käufer eines Tesla von der neuen staatlichen E-Auto-Förderung profitieren. Diese beträgt im Höchstfall bekanntlich 6.000 Euro. Wird diese Summe von den eben genannten Preisen abgezogen, kostet das Tesla Model Y Hinterradantrieb nur noch 30.990 Euro – so billig war die Baureihe noch nie. Das Model Y Maximale Reichweite Hinterradantrieb gibt es dann folgerichtig zu Preisen ab 37.990 Euro.

Allerdings erhalten diesen Höchstsatz nur Familien mit einem zu versteuernden Haushalts-Jahreseinkommen von maximal 45.000 Euro, wenn in diesem Haushalt mindestens zwei Kinder unter 18 Jahren leben. Wer mehr verdient und/oder weniger Kinder hat, erhält eine entsprechend niedrigere Prämie (jedoch mindestens 3.000 Euro) oder schaut komplett in die Röhre.

Gleichzeitig führt Tesla unabhängig von der Rabattaktion und der staatlichen Prämie günstige Finanzierungslösungen ein. Das Model Y lässt sich ab sofort zu einem effektiven Jahreszins von 0,0 Prozent finanzieren. Zudem gibt es neue Leasingraten ab 399 (Hinterradantrieb) beziehungsweise 499 Euro (Maximale Reichweite Hinterradantrieb). Die Eckdaten: keine Anzahlung, 48 Monate Laufzeit und eine maximale Jahresfahrleistung von 10.000 Kilometern. Wer die staatliche E-Auto-Förderung als Anzahlung ins Leasing einbringt, kann das Model Y Hinterradantrieb im Bestfall sogar für nur 256 Euro monatlich fahren.

Tesla-Bonus nur bis zum 31. März Allerdings ist der Tesla-Bonus zeitlich bis zum 31. März 2026 begrenzt. Die Rabattaktion ist sowohl über Teslas Online-Direktvertrieb als auch die Handelsniederlassungen des amerikanischen E-Auto-Herstellers verfügbar.

Bei den neuen Model-Y-Varianten "Hinterradantrieb" und "Maximale Reichweite Hinterradantrieb" handelt es sich um die Basisvarianten der E-SUV-Baureihe. Hier sitzt jeweils ein in der Leistung im Vergleich zum höher positionierten Premium-Modell gedrosselter E-Motor an der Hinterachse. Gleichzeitig verzichtet die Grundversion auf ein Akkumodul, was deren WLTP-Reichweite auf 534 Kilometer senkt. Wer zum Model Y Maximale Reichweite Hinterradantrieb greift, fährt dagegen den mit 657 WLTP-Kilometern reichweitenstärksten Vertreter der Baureihe.