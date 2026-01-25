AMS Kongress
800-km-SUV im Vergleich: Volvo EX60 gegen BMW iX3

Vergleich Volvo EX60 und BMW iX3
Die neuen 800-km-Platzhirsche im Vergleich

Der neue Volvo EX60 mit 800-Volt-Technik wird der engste Konkurrent des BMW iX3 (Neue Klasse). Ein erster Vergleich der beiden Vorzeige-Stromer, die locker mit Verbrennern mithalten können.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.01.2026
Volvo EX60 vs. BMW iX3
Foto: Hersteller / Schönfeld

Über 800 Kilometer Reichweite, extrem kurze Ladezeiten und leistungstarke Allradantriebe – das bietet neben dem BMW iX3 nun im gleichen Maß auch der Volvo EX60. Diese beiden Elektro-SUV sind die neuen Speerspitzen der Premium-Marken – und sie lassen ihre klassischen Verbrenner-Geschwister richtig alt aussehen. Bei Reichweite, Ladeperformance, Fahrkomfort und Preis liegen Volvo und BMW auf Augenhöhe. Für Kauf-Interessenten bedeutet das ein enges Duell: skandinavische Klarheit oder deutsches Hightech – ein ausführlicher Vergleich.

Größe und Raumangebot

Legt man die Proportionen übereinander, sind Volvo EX60 und BMW iX3 fast Zwillinge. Der EX60 misst 4,80 Meter, der iX3 4,78 Meter. Breite (Volvo 1,91 Meter, BMW 1,90 Meter) und Höhe (1,64 Meter) ...

