800-km-SUV im Vergleich: Volvo EX60 gegen BMW iX3

Über 800 Kilometer Reichweite, extrem kurze Ladezeiten und leistungstarke Allradantriebe – das bietet neben dem BMW iX3 nun im gleichen Maß auch der Volvo EX60. Diese beiden Elektro-SUV sind die neuen Speerspitzen der Premium-Marken – und sie lassen ihre klassischen Verbrenner-Geschwister richtig alt aussehen. Bei Reichweite, Ladeperformance, Fahrkomfort und Preis liegen Volvo und BMW auf Augenhöhe. Für Kauf-Interessenten bedeutet das ein enges Duell: skandinavische Klarheit oder deutsches Hightech – ein ausführlicher Vergleich.