Sommerhitze: Gefahr für Lithium-Ionen-Akkus im Handy

Lithium-Ionen-Akkus sind für ihre hohe Energiedichte bekannt, doch genau diese Eigenschaft birgt Risiken. Das sogenannte "Thermal Runaway" beschreibt eine Kettenreaktion innerhalb der Batteriezellen: Bei Überhitzung zersetzen sich chemische Bestandteile wie das Elektrolyt, wodurch Gase entstehen und die Temperatur weiter ansteigt. Diese Hitze kann benachbarte Zellen entzünden und so einen Dominoeffekt auslösen. Besonders problematisch ist dies bei geschlossenen Räumen wie Autos, wo die Temperaturen schnell über die kritische Grenze von 45 Grad Celsius steigen können.

Warum sind Lithium-Ionen-Akkus hitzeempfindlich? Die chemischen Prozesse in Lithium-Ionen-Batterien sind temperaturabhängig. Bereits ab 45 Grad Celsius altern Akkus schneller; ab etwa 60 Grad kann es zu irreversiblen Schäden kommen. Ein beschädigter Separator – die dünne Folie zwischen den Elektroden – erhöht das Risiko eines Kurzschlusses erheblich. Auch äußere Faktoren wie direkte Sonneneinstrahlung oder die Lagerung im Kofferraum eines Autos tragen zur Überhitzung bei.

Sicherheitstipps für den Alltag Um die Gefahr von Akkubränden zu minimieren, sollten Verbraucher einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachten:

Direkte Hitze vermeiden : Lassen Sie Smartphones oder Laptops nicht im geparkten Auto zurück, vor allem nicht auf dem Armaturenbrett.

: Lassen Sie Smartphones oder Laptops nicht im geparkten Auto zurück, vor allem nicht auf dem Armaturenbrett. Isolierte Taschen nutzen : Für längere Fahrten können spezielle Thermotaschen helfen, die Geräte kühl zu halten.

: Für längere Fahrten können spezielle Thermotaschen helfen, die Geräte kühl zu halten. Original-Zubehör verwenden : Nutzen Sie ausschließlich Ladegeräte vom Hersteller, da diese optimal auf den Akku abgestimmt sind.

: Nutzen Sie ausschließlich Ladegeräte vom Hersteller, da diese optimal auf den Akku abgestimmt sind. Regelmäßige Kontrolle: Beschädigte oder aufgeblähte Akkus sollten sofort ersetzt werden. Technologische Lösungen der Hersteller Viele moderne Geräte verfügen über integrierte Schutzmechanismen wie Batteriemanagement-Systeme (BMS), die Überhitzung verhindern sollen. Diese Systeme überwachen kontinuierlich Temperatur und Ladezustand der Batterie und schalten im Notfall ab. Einige Hersteller setzen zudem auf neue Materialien wie Feststoffbatterien, die weniger anfällig für thermisches Durchgehen sind.