Abt VW T6 E-Nachrüstung Diesel raus, Elektroantrieb rein

Handwerker, die an ihrem bewährten VW T6.1-Transporter festhalten, sich aber auch zukunftssicher aufstellen wollen, dürfte sich über die jüngste Offerte von Abt aus dem Allgäu freuen. Mit seinem Know-How aus diversen Projekten rund um alternative Antriebe hat Abt einen Umbau von Bestandsfahrzeugen auf batterieelektrischen Antrieb aufgelegt.

Fast jeder Diesel-Bulli ist tauglich

Der Preis für das Umbau-Kit beträgt 19.900 Euro netto, Einbau und Zulassung kosten ab 3.950 Euro netto. Maßgeblich ist hier die Konfiguration des Basisfahrzeugs. Anders als beim als Komplettfahrzeug angebotenen Abt e-Transporter 6.1, lassen sich mit dem Umrüstsatz nahezu alle Karosserievarianten bestücken – egal ob langer oder kurzer Radstand, mit Hochdach oder ohne, Pritschenmodelle oder Fahrgestelle mit Sonderaufbauten. Einzige Auflage: Es muss sich beim Basisfahrzeug um einen Diesel mit DSG-Getriebe handeln.

Die technischen Eckdaten der Nachrüstung entsprechen denen des Abt e-Transporters 6.1. Dessen Reichweite beträgt zwischen 105 und 138 km (nach WLTP) – je nach Aufbau und Gewicht kann diese bei der Umrüstung leicht abweichen. Dies gilt auch für den Verbrauch, der beim Komplettfahrzeug je nach Ausführung zwischen 27,0 und 35,8 kWh/100 km lag. Dank der relativ kompakten Batterie mit einer Kapazität von 37,3 kWh (brutto) bleibt die Fahrzeug-Nutzbarkeit ohne Einschränkungen erhalten.

Die Spitzenleistung des Antriebs beträgt 83 kW und das maximale Drehmoment 200 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit wird wahlweise auf 90 oder 120 km/h gedrosselt. Die vollständige Ladezeit beträgt an einer 7,2 kW-Wallbox rund 5,5 Stunden, an einer Schnellladestation (CCS) mit 50 kW gelingt dies in rund 45 Minuten zu 80 Prozent. Die Wartung kann bei Abt e-Line oder bei einem von 300 Servicepartnern von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Deutschland erfolgen. Die Umbauzeit beziffert Abt auf wenige Tage.

Fazit

Mit seinem Elektroumbau für VW T6-Dieselmodelle bietet Abt uneingeschränkte Zufahrt zu Umweltzonen oder auch einfach nur ein ökologisch reineres Gewissen. Attraktiv ist der Elektroumbau auch dann, wenn ein Motorschaden vorliegt. Auch teure Sonderumbauten lassen sich so zukunftssicher aufstellen.