Aspark Owl Roadster: Elektro-Rakete jetzt auch offen

Die japanische Supersportwagenschmiede Aspark hatte das Sportwagenprojekt rund um den Owl 2014 initiiert. 2017 wurde der erste fahrfähige Prototyp vorgestellt, 2019 wurde die Produktion des Owl nach Italien zu Manifattura Automobili Torino (MAT) verlegt und dort gestartet. Im Herbst 2025 geht das Owl-Projekt in eine neue Runde. Auf dem Auto Salon in Lyon schoben die Japaner mit dem Aspark Owl Roadster eine offene Variante des Elektrosportwagens ins Rampenlicht.

Nur 20 Roadster sollen gebaut werden Vom Coupé haben die Japaner insgesamt nur 50 Exemplare geplant. Noch seltener wird der Roadster sein. Von diesem sollen nur 20 Exemplare in Handarbeit gefertigt werden. Die komplette Technik sowie das grundlegende Design übernimmt der Roadster vom Coupé – abgesehen natürlich von der Dachlinie. Hinter den beiden Passagieren türmen sich Airdomes auf, die einen Überrollschutz integrieren. Die Heckabdeckung dazwischen verläuft flacher als beim Coupé. Über eine mögliche Dachkonstruktion lässt sich Aspark nicht aus. Vermutlich ist und bleibt der Roadster einfach offen.

Wahnwitzige Fahrleistungen Für reichlich Sturm im Cockpit sorgen auch im Aspark Owl Roadster vier Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 1.456 kW (1.980 PS) und einem Systemdrehmoment von maximal 1.920 Nm. Den Spurt von null auf 100 km/h soll der immerhin 1.900 Kilogramm schwere Roadster in 1,78 Sekunden schaffen. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 413 km/h angegeben. Allerdings wird der Owl Roadster für den Straßeneinsatz bei 350 km/h abgeregelt. Etwas bescheidener ist die Kapazität der NMC-Batterie. Hier stehen nur 69 kWh zur Verfügung – angeblich ausreichend für über 250 Kilometer Fahrspaß, wenn man sich mit dem Tempo zurückhält.

Das Fahrwerk mit hydraulischer Höhenverstellung sowie die Carbon-Keramik-Stopper und die 20 Zoll großen Leichtmetallfelgen übernimmt der Owl Roadster ebenfalls vom Coupé.

Interessenten für den Aspark Owl Roadster dürfen sich ab sofort bei Aspark melden. Preise nennen die Japaner nicht. Da aber bereits das Coupé 2,9 Millionen Euro kostet, dürfte der Roadster noch etwas über dieser Marke liegen. Jeder Roadster kann zudem nach Kundenwunsch individualisiert werden.