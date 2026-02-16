Audis E-Sportler gesichert: Gernot Döllner beruhigt Audi-Mitarbeiter

Nach Berichten des "Donau Kuriers" hat sich Audi-Chef Gernot Döllner in einem internen Schreiben an die Mitarbeiter gewandt, um Gerüchten um das Prestigeprojekt C-Sport (diesen Namen für die Serienversion bringt der "Donau Kurier" ins Spiel) entgegenzutreten. Hintergrund sind strategische Veränderungen bei Porsche, die Zweifel an der gemeinsamen Plattformbasis aufkommen ließen. Döllners Botschaft ist allerdings fest entschlossen: Der für 2027 geplante Elektro-Sportwagen ist nicht gefährdet.