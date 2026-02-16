AMS Kongress
E-Auto

Audis E-Sportler gesichert: Gernot Döllner beruhigt Audi-Mitarbeiter

Gernot Döllner beruhigt Audi-Mitarbeiter
Audis künftiger Elektro-Sportler gesichert

Audi-Chef Gernot Döllner tritt internen Spekulationen um das geplante und in der Serienversion wohl "C-Sport" genannte Modell entschieden entgegen. In einem Schreiben an die Belegschaft stellt er klar: Das Elektro-Sportwagen-Projekt für 2027 ist trotz Veränderungen bei Porsche nicht gefährdet.

16.02.2026
Audi Concept C
Foto: Audi

Nach Berichten des "Donau Kuriers" hat sich Audi-Chef Gernot Döllner in einem internen Schreiben an die Mitarbeiter gewandt, um Gerüchten um das Prestigeprojekt C-Sport (diesen Namen für die Serienversion bringt der "Donau Kurier" ins Spiel) entgegenzutreten. Hintergrund sind strategische Veränderungen bei Porsche, die Zweifel an der gemeinsamen Plattformbasis aufkommen ließen. Döllners Botschaft ist allerdings fest entschlossen: Der für 2027 geplante Elektro-Sportwagen ist nicht gefährdet.

Plattformlieferung "nicht infrage gestellt"

Im Zentrum der Spekulationen steht die technische Basis des Fahrzeugs. Der Audi C-Sport nutzt die Plattform, die Porsche für die nächste Generation des 718 entwickelt – eine weiterentwickelte PPE-Architektur (Premium ...

