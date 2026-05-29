Audi-Chef heizt R8-Comeback mit V8-Lob an: Döllner sagt nicht Nein

Gernot Döllner reagierte auf konkrete Nachfragen nach einem R8 der dritten Generation mit einem Satz, der hängen bleibt: "Gute Idee." Das berichtet The Drive von einem Termin Anfang Mai in Österreich. Ein klares Ja vermeidet der Audi-Chef – ein klares Nein aber ebenso. Genau diese Lücke füllt die Gerüchteküche gerade mit neuem Selbstvertrauen.
Der Temerario-V8 als Stichwortgeber
Döllner schwärmt laut The Drive vom neuen Lamborghini-Antrieb: Der V8 im Temerario sei "großartig", mit 10.000/min und "ein wirklich herausragender Motor". Nebenbei zeigt er damit, wie präsent das Thema bei Audi an der Spitze offenbar ist. Und er setzt ein Signal: Audi spielt beim Sportwagen nicht nur die reine Elektro-Karte.
Konzern-Baukasten statt Einzelkämpfer: "Technische Lösungen kombinieren"
Döllner verweist auf die Möglichkeiten im Volkswagen-Konzern, Technik zu entwickeln und zu kombinieren. Als Beispiel nennt er das elektrische Sportwagen-Konzept Concept C auf der PPE (Premium Platform Electric), das Audi-Charakter mit Konzerntechnik verbinden soll – und als ideeller TT-Nachfolger gilt. Auf derselben Architektur sollen künftig auch die Elektro-Nachfolger von Porsche Boxster und Cayman entstehen. Für R8-Fans zählt dabei vor allem die Botschaft zwischen den Zeilen: Audi hält sich bei Sportwagen-Antrieben mehrere Optionen offen.
Das R8-Szenario: Hybridtechnik vom Lamborghini-Bruder
Mehrere Berichte koppeln einen möglichen neuen R8 an Lamborghini-Technik – wie schon bei R8-Generation eins (Gallardo) und zwei (Huracán). Für ein mögliches Comeback ab 2027 ist ein Plug-in-Hybrid-V8 im Spiel, abgeleitet vom Temerario. Dort kombiniert Lamborghini einen turbogeladenen V8 mit drei E-Motoren, Allradantrieb und einem Doppelkupplungsgetriebe.
Warum ein neuer R8 gerade jetzt Sinn ergibt
Audi hat den R8 2023 eingestellt – und damit eine Ikone aus dem Programm genommen, die als Imageträger weit über ihre Stückzahlen hinaus wirkte. Ein dritter R8 könnte genau diese Lücke schließen: als Halo-Car, als Technik-Schaufenster und als emotionaler Gegenpol zu einer Modellpalette, die stark von Elektrifizierung und Effizienzthemen geprägt ist. Und wenn Audi tatsächlich auf eine Lamborghini-nahe Hybridbasis setzt, bekommt der R8 wieder das, was ihn groß gemacht hat: Mittelmotor-Drama mit alltagstauglicherer Audi-Note.
Audi nennt keine Daten
Audi nennt aktuell weder einen Termin noch technische Eckwerte für einen R8-Nachfolger. Döllner liefert aber genau das, was Gerüchte befeuert: Lob für den passenden Motor, Hinweise auf Konzern-Synergien und ein bewusst offenes Auftreten auf die direkte R8-Frage. Das wirkt weniger als ein Abwinken – und mehr wie ein Vorgeschmack.
Die Audi-R8-Bilder in diesem Artikel sind KI-generiert.