sport-auto-Award 2026: Seat Ibiza FR für ein halbes Jahr geschenkt

Kleine Landstraßen-Räuber gibt’s nicht mehr? Und wenn, dann nur noch mit Elektroantrieb? Sicher, das Angebot hat sich in den vergangenen Jahren nicht unbedingt erweitert, ganz im Gegenteil. Doch der eine oder andere wackere Kurven-Künstler findet sich noch da draußen. Wir dürfen vorstellen: Seat Ibiza FR. Sein 150 PS starker Vierzylinder-Turbobenziner stemmt ein maximales Drehmoment von 250 Nm bei 1.500/min. Die Kraft verwaltet ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe.

Abstimmen und ein halbes Jahr Seat Ibiza FR fahren! Und auch wenn der FR weniger radikal zu Werke geht, als es eine Cupra-Variante täte (die es eben auch nicht gibt), fegt er speziell mit den optionalen 18-Zoll-Rädern (Serie: 16 Zoll) sehr engagiert ums Eck. Dem Fahrer erleichtern packende Sportsitze, die angenehm direkt-leichtgängige Lenkung sowie die Tasten- statt Touch-basierte Bedienung den Umgang mit dem Seat.

Was das alles mit dem sport auto Award (hier klicken, um teilzunehmen) zu tun hat? Ganz einfach: Sie können den Seat Ibiza FR gewinnen. Das ist nämlich der erste Preis bei unserer Abstimmung: Fahren Sie den kleinen Sportler für ein halbes Jahr und haben Sie Spaß auf unsere Kosten!

Doch damit nicht genug, wir loben natürlich noch weitere Gewinne aus. Hier die Übersicht: Preis: Fahren Sie ein halbes Jahr den SEAT IBIZA FR im Wert von 3339,48 Euro zzgl. MwSt. Preis: 1 x 1 KW-V3-Gewinde-Komplettfahrwerk im Wert von bis zu 2.500 Euro Preis: Ein Satz Pirelli-Reifen im Wert von bis zu 2.000 Euro, z. B. P Zero (PZ5) (Felgen nicht im Preis enthalten. Der Gewinn ist nicht auszahlbar. Der Gewinner muss den Fahrzeugschein vorlegen) Preis: Ein Liqui-Moly-Produktpaket nach Wahl im Wert von 300 Euro Preis: Ferrari F2004 Michael Schumacher F1 Rennauto von Lego Icons aus 735 Teilen im Wert von 89,99 Euro Nicht zu vergessen: Die Wahl gilt als Trendbarometer für die Fahrzeughersteller und deren Produktplanung. Wenn Sie also ganz bestimmte Vorstellungen davon haben, welche sportlichen Autos künftig auf unseren Straßen herumfahren sollen, führt kein Weg daran vorbei, an der Wahl teilzunehmen. Viel Erfolg!

So nehmen Sie teil Deutsche Wähler wählen gerne deutsche Autos. Daran gibt es prinzipiell nichts auszusetzen. Trotzdem wollen wir der Leserwahl seit 2015 einen internationaleren Touch verleihen und loben seither auch eine Importwertung aus. Heißt für Sie als Wähler: Im ersten Wahlgang küren Sie Ihren Favoriten aus allen Kandidaten der jeweiligen Klasse, im zweiten Schritt dann das beste Importmodell – diese Kategorie ist gekennzeichnet mit einem blauen "i". Achtung: Bei Ford unterscheiden wir zwischen deutschen und US-Modellen. Und die Mini gelten bei uns als Briten.

Teilnahmeschluss ist der 14. August 2026.

Teilnahmebedingungen: Teilnehmen kann jeder Leser ab 18 Jahren, ausgenommen sind Mitarbeiter der Verlagsgruppe Motor Presse Stuttgart sowie ihre Angehörigen. Eine Teilnahme per Liste ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und in sport auto Heft 12/2026 mit Namen, Wohnort und Foto veröffentlicht. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden. Bei gesponserten Gewinnen behalten wir uns vor, Ihre Adressdaten zur direkten Gewinnauslieferung an den Sponsor weiterzugeben (Art. 6 I Iit. C) DSVGO). Rechtsweg, Barauszahlung und Umtausch sind ausgeschlossen. Hier finden Sie Näheres zu den Teilnahmebedingungen und unserem Datenschutz.