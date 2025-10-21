Audi Concept C kommt 2027: Audis E-Sportwagen ist leicht und heckgetrieben

Audi positioniert den Concept C klar nicht als TT-Nachfolger – und ebenso wenig als R8-Ersatz. Er soll dazwischen liegen: kompakt, emotional, fahrdynamisch, aber ohne Supersport-Overkill. Strategisch ist das smart: Die Marke schließt die Lücke zwischen Design-Ikone und Supersport-Exoten und schafft Raum für einen alltagstauglichen, leichten E-Sportwagen mit hohem Anspruch.

Technik-DNA: Heckantrieb und Batterie im "Mitte”-Layout Der Prototyp fährt heckgetrieben; die Batterie sitzt hinter dem Fahrer und vor der Hinterachse – wie der Motor bei einem Mittelmotor-Sportwagen. Das senkt den Schwerpunkt, rückt die Massen ins Zentrum und verspricht Agilität statt reiner Leistungs-Show. Audi-Chef Gernot Döllner betont gegenüber Autocar den Leichtbau (viel Aluminium). Zunächst kommt eine einmotorige Basis, perspektivisch plant Audi stärkere Varianten bis hin zu Quattro. Exakte Leistungs-, Gewichts- und Reichweitenangaben spart sich die Marke noch – die Richtung ist jedoch eindeutig: Dynamik durch Architektur, nicht nur durch Antriebsleistung.

Ein Kernversprechen, das bereits vom Prototyp auf die Serie übertragen wird: ein versenkbares Hardtop. Audi will kein getrenntes Coupé- und Roadster-Programm – die Produktion soll den offenen Fahrspaß und die geschlossene Eleganz in einem Karosseriekonzept vereinen. Technisch anspruchsvoll, optisch klar – und für die Alltagstauglichkeit ein Plus.

Der Concept C ist die erste Manifestation der neuen Audi-Design-Philosophie. Die Proportionen wirken straff und niedrig, Zitate reichen von TT bis R8, dazu ein historischer Verweis auf den Auto Union Typ C. Innen herrscht Minimalismus mit Substanz: versteckte Displays, präzise Haptik, echte Tasten an den richtigen Stellen. Digitales bleibt präsent, aber nie aufdringlich – ein seltener Gegenentwurf zum aktuellen Touch-Overkill.