Audi Q4 E-Tron Modellpflege: Der E-SUV bekommt von allem mehr

Seit 2021 ist der elektrische Audi Q4 e-tron auf dem Markt. Für 2026 bekommt der SUV in beiden Karosserievarianten eine Überarbeitung, die den Bestseller in vielen Punkten auf ein neues Niveau bringt.

Etwas mehr Farbe Optisches Kennzeichen der Aufwertung ist der Singleframe-Grill, der jetzt in Wagenfarbe ausgeführt ist. Ein neu gestalteter Heckspoiler macht den SUV noch aerodynamischer. Der ebenfalls neu entworfene, hochgezogene Diffusor bildet den sportlichen Abschluss.

Zur Individualisierung stehen drei neue Außenfarben und fünf neue Räderdesigns zur Wahl.

Schneller laden, effizienter und weiter fahren Kommen wird zum Antrieb. Der neue Modelljahrgang lässt sich jetzt mit einer Vehicle-to-Load (V2L)-Funktion ausrüsten, die externe Verbraucher mit bis zu 2,3 kW Leistung mit Strom versorgt. Zudem kann der SUV mit der neuen Vehicle-to-Home (V2H)-Funktion auch als heimischer Batteriespeicher fungieren. Die überarbeiteten E-Maschinen vom Typ APP350 an der Hinterachse arbeiten noch effizienter und erhöhen zusammen mit einer neuen Leistungselektronik so bei unveränderten Batterien die Reichweite. Im Q4 E-Tron Sportback sind jetzt bis zu 592 Kilometer möglich. Der Zugewinn liegt je nach Variante zwischen 16 und 32 Kilometern.

Für ein schnelleres Vorankommen sorgt die gesteigerte Ladeleistung – allerdings nur die der großen Batterie. Statt maximal 175 kW verkraften die Energiespeicher jetzt bis zu 185 kW-Ladeleistung. Von zehn auf 80 Prozent lässt sich die Hochvoltbatterie in rund 27 Minuten laden – in zehn Minuten sind bis zu 185 Kilometer Reichweite möglich. Die Hochvoltbatterie lässt sich zudem für eine bessere Ladeperformance automatisch und manuell vorkonditionieren.

Cockpit mit Breitband-Bildschirm Das Cockpit empfängt Q4-Piloten mit einer völlig neuen Gestaltung. Herzstück ist ein Panoramadisplay, das das 11,9 Zoll große Kombiinstrument mit dem 12,8 Zoll großen MMI Touchdisplay kombiniert. Optional ergänzt ein 12-Zoll großes Beifahrerdisplay die sogenannte Digital Stage.

Mit dem neuen One Connected Infotainment erweitert Audi Komfort- und Entertainmentfunktionen. Der lernende Assistent steuert Fahrzeugfunktionen per Sprachbedienung und beantwortet Fragen zu Bordbuchinhalten. Über die Anbindung an ChatGPT können Insassen recherchieren und per Sprache mit dem Fahrzeug interagieren. Neu sind auch das dynamische Interaktionslicht, die Mittelkonsole sowie zwei gekühlte induktive Ladeschalen mit je 15 Watt Ladeleistung. Darum herum wurde auch die Armaturentafel mit vertikal ausgerichteten Belüftungsdüsen neu gestaltet.

Tagfahrlicht kann mehr Weiterentwickelt hat Audi auch die Lichttechnik des Q4 E-Tron. Aus dem Cockpit heraus lassen sich vier verschiedene Tagfahrlicht-Signaturen einstellen. Aktualisiert wurden auch die OLED-Rückleuchten. Das optionale Annäherungslicht warnt zudem im Stand andere Verkehrsteilnehmende bei zu geringem Abstand.

Marktstart und Preise Der aufgewertete Audi Q4 E-Tron ist ab Mai bestellbar, die Markteinführung ist für den Sommer geplant. Als SUV startet der Q4 E-Tron mit der kleinen Batterie zu Preisen ab 47.500 Euro und damit 1.900 Euro höher als bisher. Mit der großen Batterie beginnt der Preis für den Q4 E-Tron SUV bei 53.500 Euro. Die Quattro-Varianten kosten 55.900 Euro und 59.000 Euro. Der einheitliche Aufpreis für die Sportback-Karosserievarianten beträgt 1.950 Euro.