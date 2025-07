Aus für Tesla-Oberklasse: Tesla streicht Model X und Model S aus deutschem Programm

Wer in Deutschland ein neues Model X oder ein Model S von Tesla bestellen möchte, hat seit Juli Pech gehabt. Die beiden Oberklasse-Teslas sind nicht mehr konfigurierbar. Im Angebot auf der deutschen Tesla-Seite sind lediglich noch Vorführ-Fahrzeuge (nur Model X) und zertifizierte Gebrauchtwagen der beiden Modelle zu finden. Eine freie Konfiguration oder die Bestellung eines Neufahrzeugs sind dagegen nicht mehr möglich. Dies steht offenbar im Zusammenhang mit der Modellpflege der Top-Modelle, die in Deutschland nicht ins Angebot genommen wird.

Tesla hatte im Juni 2025 das Facelift für die Modelle S und X in den USA vorgestellt. Die Überarbeitungen fallen im Vergleich zu früheren Updates eher zurückhaltend aus und konzentrieren sich in erster Linie auf pragmatische Verbesserungen bei Komfort, Ausstattung und Optik. Die Karosserie bleibt dabei unverändert. Neu sind vor allem zwei zusätzliche Außenfarben, Frost Blue Metallic und Diamond Black, die gegen Aufpreis erhältlich sind. Das Tesla-Logo ist künftig in Schwarz ausgeführt. Neue Felgendesigns ergänzen die Auswahl und tragen zur moderaten Auffrischung des Auftritts bei. Am Model S Plaid wurden außerdem Diffusor und Lufteinlässe überarbeitet, um Aerodynamik und Fahrstabilität weiter zu optimieren.

Nicht nur in Deutschland als drittwichtigstem Tesla-Markt in Europa sind die beiden großen Tesla-Modelle nicht mehr bestellbar. Auch in Norwegen als wichtigstem europäischen Absatzmarkt und in Großbritannien (Platz zwei) sind beide Modellreihen aus dem Konfigurator geflogen. Ob diese Entscheidung endgültig ist oder mit einer gewissen Verzögerung der Verkauf zum Marktstart in den USA (dort sind die Facelift-Versionen ganz regulär bestellbar) wieder aufgenommen wird, muss spekuliert werden. Tesla Deutschland hat auf unsere diesbezügliche Anfrage nicht reagiert.