Baojun Yep Jimny-Klon auch als Pick-up

SAIC-GM-Wuling legt in China unter dem Label Baojun einen Mini-Elektro-SUV auf. Der erinnert stark an den Suzuki Jimny und kommt auch mit Ladefläche.

Die Marke Baojun gehört zum Autobauer Wuling, der wiederum aus einer Kooperation des chinesischen Hersteller SAIC und des US-Autobauers GM hervorgegangen ist.

Bereits im Februar 2023 hatten die Chinesen den Baojun Yep vorgestellt, einen rein elektrisch angetriebenen Mini-SUV, der frappierend dem Suzuki Jimny ähnelt und beim Namen phonetisch verdächtig nah an Jeep siedelt. Quasi ein Klon durch und durch. Ergänzend zum zweitürigen SUV schieben die Chinesen im Mai noch Bilder einer kommenden Pick-up-Variante nach.

Display am Heck

Aber bleiben wir zunächst beim geschlossenen SUV mit einem Radstand von nur 2,11 Meter. Der Yep ist mit 3,38 Meter Länge knapp 27 Zentimeter kürzer als ein Suzuki Jimny, übertrifft diesen in der Breite mit 1,69 Meter um rund vier Zentimeter. Bei der Höhe herrscht mit 1,72 Meter nahezu Gleichstand. Das gilt auch für den kantigen Zuschnitt samt der mit Verbreiterungen ausgestellten Radläufe. Die unteren Karosseriekanten sind mit Kunststoffanbauteilen beplankt. Die Scheinwerfer setzen zeitgemäß auf LED-Technik. Als besonderes Feature trägt der Yep an der seitlich angeschlagenen Hecktür ein multifunktionales Display, das sich ähnlich wie moderne Smart-Watches mit verschiedenen Motiven, Mustern oder Nachrichten gestalten lässt. Yep-Piloten können so mit ihrer Umwelt kommunizieren.

Zum Pick-up hat Baojun bislang nur Bilder veröffentlicht. Die zeigen den Yep mit geringfügig verlängertem Radstand und kleiner Ladefläche hinter der Kabine. Ein fest montierter Bügel dient zur Ladungssicherung und sieht zudem schick aus. Auf das Display am Heck müssen Pick-up-Interessenten aber verzichten. Hier fährt der Yep nun ein außen montiertes Ersatzrad spazieren.

Mit einer horizontalen Ausrichtung präsentiert sich das Yep-Cockpit. Vor dem Dreispeichenlenkrad sind ein Digital-Cockpit und ein Infotainment-Touchscreen unter einer Glasfläche zusammengefasst. Die Klimaanlage besitzt ein eigenes Bedienfeld mit echten Schaltern und Tastern.

Anfangs nur Heckantrieb

Beim Antrieb dürften beide Versionen auf die gleiche Hinterradantriebs-Konfiguration setzen. An der Hinterachse sitzt ein 50 kW und 140 Nm starker E-Motor, der seine Energie aus einem LFP-Akku zapft. Mit einer Kapazität von 28,1 kWh liegt die Reichweite nach dem chinesischen Standard bei rund 300 Kilometer. Später soll noch eine Allradvariante mit einem zweiten Motor an der Vorderachse nachgeschoben werden.

Offizielle Preise für den Yep wurden noch nicht genannt. In China soll der Mini-SUV aber ab Juni zu Tarifen von umgerechnet 11.000 bis 13.500 Euro auf den Markt kommen.

Fazit

Mit dem Baojun Yep hat China einen weiteren Klon auf die Straße gebracht. Der kleine Elektro-SUV im Jimny-Look kommt auch als Pick-up, zunächst aber nur mit Hinterradantrieb. Später folgen auch Allradvarianten. Die Optik ist frech, das Heckdisplay eine nette Spielerei.