Opel Frontera Batterie-Upgrade: E-SUV kommt jetzt 100 km weiter

Der im Frühjahr 2025 in den Verkauf gestartete Opel Frontera bekommt Nachwuchs in der Modellreihe. Opel ergänzt das Angebot um eine Variante mit Elektromotor und größerer Batterie. Damit soll der Crossland-Nachfolger knapp über 100 Kilometer Reichweite gewinnen. Der bisher einzige Frontera Electric verfügt über eine 44-kWh-Batterie, die nach WLTP-Norm für 305 Kilometer von Steckdose zu Steckdose gut sein soll. Die Extended-Range-Variante wird mit 54 kWh Batteriekapazität um exakt 10 kWh Speicher erweitert. Damit sollen, wieder nach WLTP, maximal 408 Kilometer drin sein.

Ausgewogenes Fahrverhalten

Im Fahrbericht von auto motor und sport (siehe Fotoshow) hinterließ der Frontera Electric einen positiven Eindruck: Unebenheiten wie Fugen, Schlaglöcher oder Fahrbahnkanten gleicht er souverän aus, ohne dabei unangenehm nachzuwippen. Gleichzeitig bleibt er in Kurven stabil und agil – der tief liegende Schwerpunkt wirkt sich hier positiv aus und verhindert starke Karosseriebewegungen. Die Lenkung passt sich dem Tempo an, reagiert feinfühlig und gibt dem Fahrer ein präzises Feedback. Insgesamt wirkt der Frontera ausgewogen und unkompliziert im Handling – fast so, als würde er mit mehr Leistung problemlos klarkommen. Diese ist allerdings bisher nur in der stärkeren Hybridvariante verfügbar.