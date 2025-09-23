Elektro-Bentley erwischt: Das ist der Bentley Luxury Urban SUV

Elektroantriebe stehen beim britischen Luxusautobauer Bentley fest auf der Agenda. Klares Ziel (bislang): Ab 2035 will die Marke nur noch rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge anbieten. Los geht es aber bereits 2026 mit dem ersten Elektro-Bentley. Der trägt den Arbeitstitel "Luxury Urban SUV" und soll auf ein Segment zielen, das es nach Bentley-Diktion bislang nicht gibt – Luxus-SUV für die Stadt.

Das Schlagwort Stadt deutet auf eher kompaktere Abmessungen hin, als sie bislang der Bentayga bietet. Der Urban SUV soll knapp unter fünf Meter Länge bleiben. Eine erste Design-Skizze zeigt eine nach hinten abfallende Dachlinie, kräftig ausgestellte Flanken und eine nach hinten ansteigende Fensterlinie. Die Silhouette soll aber noch nicht final sein. Bentley verspricht hier noch Überraschungen. Weitere Blicke auf den kommenden E‑SUV gewähren jetzt erwischte Erlkönige. Klar zu erkennen ist, dass der Urban SUV Designanleihen bei der Studie EXP 15 nimmt. Dazu zählen die markanten Proportionen, die monolithischen Flächen sowie die relativ flach gehaltene Silhouette.

VW-PPE-Plattform als Basis Den Unterbau für den ersten E-SUV liefert der VW-Konzernbaukasten in Form der PPE-Plattform (Premium Performance Electric), die schon unter dem neuen Audi Q6 E-Tron und dem Porsche Macan EV steckt und auch den kommenden Elektro-Cayenne tragen wird. Da die Briten vermutlich auf die Porsche-Spezifikation des PPE zurückgreifen, dürften auch Features wie eine mitlenkende Hinterachse und ein Hinterachs-Sperrdifferenzial an Bord sein.

Eher Landpartie als reine Stadtfahrt hat Bentley bei der Reichweite im Kopf. Bentley-Chef Frank-Steffen Walliser hat gegenüber TopGear erklärt, dass der Urban SUV auch für die große Tour taugt. Im Macan EV bürgt die 100 kWh große Batterie für Reichweiten zwischen rund 600 und 650 Kilometer – je nach Antriebskonfiguration. Mehr Reichweite müsste für einen Bentley auch nicht sein, sagt Walliser. Für Distanzen, die darüber hinausgehen, nutzen Bentley-Käufer in der Regel ein Flugzeug.

Beim Thema Leistung halten sich die Briten noch bedeckt. Porsche holt aus dem Macan in der zweimotorigen Variante bis zu 470 kW (639 PS) und maximal 1.130 Nm heraus, hat aber betont, dass die PPE-Plattform mit 800-Volt-Architektur auch gut für über 900 PS wäre.

Vorgestellt werden soll der Urban SUV Ende 2026. Die Produktion dürfte entsprechend erst 2027 anlaufen. Die ersten Auslieferungen werden für das zweite Quartal 2027 erwartet. Der SUV wird am Stammsitz in Crewe entworfen, entwickelt und gefertigt. Hohe Stückzahlen strebt Bentley mit dem Urban SUV nicht an, aber hohe Margen.