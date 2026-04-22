Volkswagen Nutzfahrzeuge hat in Deutschland eine neue Prämienaktion für Elektro-Transporter und -Kombis gestartet. Unter dem Aktionsmotto "Große Prämien brauchen Platz" werden je nach Fahrzeug zwischen 5.800 und 10.000 Euro Nachlass gewährt. Das Angebot richtet sich an private Käufer ebenso wie an gewerbliche Einzelkunden und läuft bis zum 29. Mai 2026. Voraussetzung ist der Kauf eines bereits produzierten Neufahrzeugs ohne Zulassung aus dem Herstellerlager, frei konfigurieren lassen sich die rabattierten Modelle also nicht.Beim Transporter spart man am meistenDen höchsten Nachlass gewährt Volkswagen Nutzfahrzeuge für den e-Transporter Kastenwagen sowie den e-Transporter Pritschenwagen mit Doppelkabine. Beide Varianten erhalten eine Prämie von bis zu 10.000 Euro. Damit wendet sich der Hersteller vor allem an Handwerksbetriebe und andere Gewerbetreibende, die keine große Flotte bewegen.Für den e-Caravelle nennt Volkswagen Nutzfahrzeuge eine Sonderprämie von bis zu 6.700 Euro. Der Elektro-Van hat als Zielgruppe vor allem Shuttle-Dienste, Hotels oder größere Familien. Der einfacher ausgestattete e-Transporter Kombi liegt mit bis zu 5.800 Euro Nachlass etwas darunter.\n\t\t\t,\n\t\tAuch die ID.-Buzz-Baureihe ist Teil der Aktion. Für den ID. Buzz nennt der Hersteller eine Prämie von bis zu 6.000 Euro. Der ID. Buzz Cargo, die Variante mit geschlossenem, verblechten Laderaum, wird mit bis zu 6.600 Euro Nachlass angeboten.Gilt nur für LagerfahrzeugeWichtig ist dabei: Die genannten Beträge verstehen sich als Herstellerprämie auf vorrätige Fahrzeuge. Es handelt sich also nicht um frei verfügbare Rabatte auf jede beliebige Bestellung. Individuell konfigurierte Neufahrzeuge fallen nach den Aktionsbedingungen nicht darunter. Entscheidend ist vielmehr, dass das Fahrzeug bereits produziert wurde, sich im Herstellerlager befindet und noch nicht zugelassen ist.Die Zahlungsart spielt laut Volkswagen Nutzfahrzeuge keine Rolle. Die Prämie wird sowohl beim Barkauf als auch bei Leasing oder Finanzierung gewährt. Zusätzlich soll sie mit bestehenden Basiskonditionen kombinierbar sein. Wer bereits über Händlerkonditionen oder Finanzierungsangebote verfügt, kann die Sonderprämie somit grundsätzlich ergänzend nutzen.Zeitlich befristetZeitlich endet die Kaufprämie am 29. Mai 2026. Allerdings gilt zusätzlich eine weitere Frist: Die Erstzulassung des gekauften Fahrzeugs muss bis spätestens 31. Dezember 2026 erfolgen. Außerdem steht das Angebot nur solange der Vorrat reicht. Ist ein bestimmtes Modell oder eine bestimmte Variante aus dem Lagerbestand vergriffen, entfällt die Grundlage für die Aktion. Nicht teilnehmen können Großkunden und Sonderabnehmer. Die Aktion richtet sich ausdrücklich an private Käufer sowie gewerbliche Einzelkunden.\n\t\t\t,\n\t\t