BMW iX1 auf Neue-Klasse-Basis: Starttermin steht, Verbrenner leben weiter

Mit dem iX3 als erstem Vertreter der Neue-Klasse-Plattform hat BMW einen Volltreffer gelandet. Die Auftragsbücher sind voll, die Wartezeiten lang. Das soll (und wird wohl) der künftige iX1 mit der neuen 800-Volt-Technik toppen. Dass der Kompakt-SUV mit der Elektrotechnik-Revolution 2027 die Bühne betritt, war bereits gesetzt. Jetzt wissen wir, wann genau das sein wird. Und auch, wie es mit dem regulären BMW X1 U11 in den Verbrenner-Varianten weitergeht. Nämlich ganz schön lange!