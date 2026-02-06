AMS Kongress
SUV
E-Auto

BMW iX1 auf Neue-Klasse-Basis: Starttermin steht, Verbrenner leben weiter

BMW iX1 auf Neue-Klasse-Basis
iX1-Starttermin steht, Verbrenner leben weiter

Der Fahrplan für die künftigen X1- und iX1-Modelle steht fest. Der Elektro-iX1 startet auf der Neue-Klasse-Plattform, die Verbrenner leben weiter. Jetzt wissen wir, wann der Startschuss fällt und wie es mit dem jetzigen X1 weitergeht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.02.2026
Als Favorit speichern
BMW iX1 Erlkönig
Foto: Stefan Baldauf

Mit dem iX3 als erstem Vertreter der Neue-Klasse-Plattform hat BMW einen Volltreffer gelandet. Die Auftragsbücher sind voll, die Wartezeiten lang. Das soll (und wird wohl) der künftige iX1 mit der neuen 800-Volt-Technik toppen. Dass der Kompakt-SUV mit der Elektrotechnik-Revolution 2027 die Bühne betritt, war bereits gesetzt. Jetzt wissen wir, wann genau das sein wird. Und auch, wie es mit dem regulären BMW X1 U11 in den Verbrenner-Varianten weitergeht. Nämlich ganz schön lange!

Erlkönig erwischt

Zunächst zum neuen iX1. Unsere Erlkönig-Bilder (siehe Fotoshow) zeigen, dass sich die neue Generation (Modellcode NB5) wie zu erwarten optisch nah am größeren iX3 orientiert, aber natürlich entsprechend kompakter ausfällt. Kürzere Überhänge vorne und ...

