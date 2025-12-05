BMW iX3 40 bestätigt: Neuer Einstiegs-iX3 kommt 2026

Gerade erst konnten wir mit dem neuen BMW iX3 50 xDrive die ersten Fahreindrücke sammeln, da richtet sich der Blick schon wieder nach vorne, auf ein künftiges Basismodell. Dass ein solches kommt, berichten wir bereits seit längerer Zeit. Doch jetzt gibt es eine offizielle Bestätigung und sogar bereits einen Zeitplan.

Laut Aussagen einer Unternehmens-Sprecherin gegenüber dem australischen Magazin drive.com.au erweitert BMW die Modellpalette Ende 2026 um einen heckgetriebenen iX3 40. Das Modell soll die Einstiegspreise in die Neue Klasse spürbar senken. In Deutschland startet der 50er bei 68.900 Euro, der künftige 40er wird nach aktuellem Stand rund 60.000 Euro kosten.

Möglicherweise stärkerer Heckmotor Technisch verzichtet der iX3 40 auf den vorderen Elektromotor. BMW prüft offenbar jedoch, den hinteren Antrieb gegenüber dem Heckmotor im iX3 50 mit höherer Leistung auszulegen. Im iX3 50 leistet die hintere Synchronmaschine 326 PS. Bestätigt ist dagegen ein kleineres Batteriepaket, das eine geringere WLTP-Reichweite als die bisher genannten 805 Kilometer des Allradmodells bedeutet.

Der Akku für den iX3 40, der nach üblicher BMW-Nomenklatur wohl die Typbezeichnung sDrive erhalten wird, dürfte mit rund 20 Prozent weniger Kapazität antreten, sich also im Bereich von rund 85 kWh bewegen. Dazu passen auch erste Branchengerüchte über die voraussichtliche Reichweite von rund 600 Kilometern für das Basismodell. Durch die 800-Volt-Technik und die hohe Ladeleistung am Schnelllader dürfte diese Reichweiten-Reduktion des iX3 40 sDrive gegenüber dem stärkeren Modell nicht sehr ins Gewicht fallen.

Parallel plant BMW weitere Ausbaustufen. Auf den iX3 50 folgt 2026 ein M60 xDrive, später ein noch stärker ausgelegter iX3 M. Für ein weiteres Modell unterhalb des 40ers besteht laut Unternehmenskreisen dagegen wenig Bedarf, zumindest für den europäischen Markt. Denn ein spezielles China-Modell bleibt ebenfalls Teil der Strategie. Ab Sommer 2026 läuft in Shenyang eine nochmals abgespeckte Version des iX3 vom Band, die stärker auf lokale Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist. Das könnte dann ein iX3 30 werden.

Ende 2026 geht es los Wer auf das günstigere Basismodell warten möchte, muss allerdings wohl noch etwas Geduld mitbringen. Nach ersten Kunden-Berichten liegt bereits jetzt die Lieferzeit für den iX3 50 xDrive bei rund acht Monaten. Das künftige Basismodell wird diese enorme Nachfrage wohl noch zusätzlich anfeuern.

Hinweis: In der Bildergalerie zeigen wir Ihnen den neuen BMW iX3 50 xDrive in unserem ersten Fahrtest.