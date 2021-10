Bright-Drop EV410 Neuer Elektrotransporter startet 2023

Im Januar 2021 hat General Motors die neue Marke Bright-Drop für elektrische Nutzfahrzeuge und Transportlösungen auf der ersten und letzten Meile angekündigt (wird berichteten). Jetzt wurden die ersten Exemplare des neuen Transporters EV600 produziert. Sie sind für den Kunden Fed-Ex bestimmt.

Gleichzeitig feiert mit dem Bright-Drop EV410 ein etwas kleineres Nutzfahrzeug seine Premiere. Auch für seine zweite Baureihe hat die GM-Marke bereits einen Flottenkunden. Das Telekommunikationsunternehmen Verizon wird den EV410 in seiner Serviceflotte einsetzen.

400 Kilometer Reichweite

Der Bright-Drop EV410 ist mit einer Länge von rund sechs Metern vor allem für ein Einsatz im dichten Großstadtverkehr konzipiert. Damit will der Hersteller auch Verkehrsstaus durch in der zweiten Reihe geparkte Lieferfahrzeuge reduzieren – sofern die Fahrer ordnungsgemäß in Parklücken fahren. Die Ladekapazität des Kastenaufbaus wird mit gut 11.300 Litern (11,3 Kubikmeter) angegeben.

Antriebstechnik und Batteriekapazität dürften dem EV600 entsprechen, die Reichweite des EV410 gibt General Motors mit rund 400 Kilometern (250 Meilen an). Im Jahr 2023 soll die Produktion der zweiten Baureihe anlaufen.

Fazit

Die junge GM-Marke Bright-Drop, die sich auf elektrische Nutzfahrzeuge und Transportlösungen spezialisiert, hat mit ersten Auslieferungen begonnen. Zeitgleich stellen die Amerikaner mit dem EV410 eine zweite Baureihe vor.