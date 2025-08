Buick Electra Orbit Concept: Elektro-Retro-Rakete ohne Strom

Riesige Boden-Rakete

Um den Status als Top-Modell zu manifestieren, weist der Electra Orbit – Electra ist die neue Buick-Submarke für Elektromodelle in China – die Proportionen eines echten Flaggschiffs auf. Er ist fast sechs Meter lang und über zwei Meter breit. Mit seiner niedrigen Front, der ausladenden Karosserie und dem verlängerten, stromlinienförmigen Heck präsentiert der Electra Orbit ein ausgesprochen futuristisches und elegantes Erscheinungsbild. Die 24 Zoll großen Leichtmetallräder werden von skulpturalen Kotflügeln eingerahmt, die das schlanke Seitenprofil ergänzen und ein unvergleichliches Gefühl von Luxus vermitteln. Ausfahrbare Flügelelemente auf dem Heck optimieren den Luftwiderstand und erhöhen den Abtrieb. Das komplette Passagierabteil wird von einer Glaskuppel überspannt. Akzente an der Karosserie setzen LED-Lichtelemente und ein beleuchtetes Logo an der Front. Das spitz zulaufende Heck prägen oben ein über die gesamte Breite verlaufender LED-Lichtbalken, ein zweiter ziert die vorgeschobene "Unterlippe".