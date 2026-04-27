BYD Atto 3: Alles neu und in Minuten voll geladen

Die Entwicklungszyklen der chinesischen Autobauer haben schon etwas Beängstigendes. Auf dem europäischen Markt wurde erst vor wenigen Wochen mit dem Atto 3 Evo die jüngste Entwicklungsstufe des kompakten SUV eingeführt. Im April feiert BYD auf der Peking Auto Show aber schon wieder eine Premiere eines neuen Atto 3. Ja, das ist tatsächlich schon die nächste Evolutionsstufe des Atto 3 Evo.

Deutliches Größenwachstum Die dritte Generation des Atto, der in China Yuan plus heißt, zeichnet sich durch ein ordentliches Größenwachstum aus. Der brandneue Atto 3 ist fast 20 Zentimeter länger, 6 Zentimeter höher und 2 Zentimeter breiter als der Atto 3 Evo. Für einen deutlich üppigeren Innenraum sorgt ein um 50 Millimeter verlängerter Radstand. Unter dem Strich kommt der neue Atto 3 auf eine Länge von 4,67 Meter, eine Breite von 1,90 Meter und eine Höhe von 1,68 Meter. Der Radstand liegt nun bei 2.770 Millimeter.

Beim Design entwickelt sich der Atto 3 deutlich weiter, wirkt mit seinen neuen Kanten imposanter und selbstbewusster. Die Front setzt auf flache LED-Scheinwerfer und große Lufteinlässe. Am Heck werden die Rückleuchten mit neuem dreidimensionalem LED‑Design von einem beleuchteten Logo ergänzt. Das Dach wirkt schwebend. Halb versenkte Türgriffe unterstreichen die klare Linienführung. Zudem tragen mehr Anbauteile Wagenfarbe, was den Premiumanspruch unterstreicht.

Komplett neues Cockpit Im völlig neuen Look präsentiert sich auch das Cockpit. Das neue Zwei‑Speichen‑Lenkrad ist mit konkav ausgeformten Bedientasten ausgestattet, die sowohl die Haptik als auch die intuitive Bedienung verbessern und eine Gangwahl ermöglichen, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Vor dem Lenkrad sitzt ein digitales Kombiinstrument, das von einem großen Touchscreen auf der Armaturentafel sowie einem Head-up-Display ergänzt wird. Neue Applikationen im Metalllook unterstreichen die Wertigkeit.

Hinzu kommen eine 256-farbige Ambientebeleuchtung, ein Audiosystem mit 16 Lautsprechern, ein spezieller Beifahrersitz mit zusätzlicher Liegefunktion, ein von der Klimaanlage betriebener Kühlschrank, der Lebensmittel kühlen und erwärmen kann, eine 50-Watt-Ladestation für Mobiltelefone, eine 60-Watt-USB-Typ-C-Ladestation sowie eine Ambientebeleuchtung mit 256 Farben. Ein Panorama‑Glasdach durchflutet den Innenraum mit Licht und verbessert das Raumgefühl. Für Kleinutensilien stehen 39 Staufächer bereit. Der Frunk unter der vorderen Haube schluckt 180 Liter. Der Kofferraum in der Standardkonfiguration bis zu 750 Liter.

Lädt in wenigen Minuten Das Antriebsportfolio für den chinesischen Markt umfasst zwei Versionen mit reinem Hinterradantrieb. Die an der Hinterachse verbauten E-Maschinen leisten 200 kW (272 PS) oder 240 kW (327 PS). Als Energiespeicher dienen Blade-Batterien der zweiten Generation mit Kapazitäten von 57,6 und 68,6 kWh. Damit sollen nach chinesischem CLTC-Zyklus Reichweiten von bis zu 540 respektive bis zu 630 Kilometer möglich sein. Zum Knaller wird der neue Atto 3 mit seiner Schnellladefähigkeit, denn auch der Kompakt-SUV beherrscht Flash Charging mit einer Ladeleistung von bis zu 1.500 kW. Konkrete Ladezeiten nennt BYD noch nicht, zu erwarten sind aber Werte im niedrigen einstelligen Minutenbereich – und zwar für einen Ladevorgang von 10 auf 97 Prozent.

Das God's Eye getaufte Assistenzpaket setzt unter anderem auf Lidar-Technik.

In China wird der neue BYD Atto 3 noch im Laufe des Jahres auf den Markt kommen. Den Sprung nach Europa erwarten wir nicht vor dem Jahr 2027.