Citroën C5 Aircross: An der Elektro-Spitze wird aufgerüstet

Neu ins Antriebsportfolio des C5 Aircross rutscht die Elektrovariante 230 Long-Range. Wie es die Modellbezeichnung schon andeutet, leistet hier der Elektromotor 170 kW, was zu den namengebenden 231 PS führt. In Kombination mit einer netto 97 kWh (brutto 104 kWh) großen Lithium-Ionen-Batterie sollen Reichweiten von bis zu 679 Kilometer möglich sein.

Serienmäßig verfügt die neue 230 Long-Range-Variante über einen 11-kW-Dreiphasen-AC-Lader. An einer DC-Schnellladestation darf der E-SUV mit bis zu 160 kW laden. Von 20 auf 80 Prozent soll es so in rund 27 Minuten gehen.

Preise starten ab knapp 50.000 Euro Der Citroën C5 Aircross 230 Long-Range ist in den Ausstattungslinien Plus und Max erhältlich. Erstere kostet ab 49.690 Euro, Max ist ab 53.690 Euro zu haben. Bestellt werden kann ab sofort. Zusätzlich wird die neue Antriebsvariante auch als Team D-Sondermodell auf Basis der Max-Variante angeboten, die zusätzliche Komfort- und Technologiefeatures sowie exklusive Designmerkmale mitbringt.

Alternativ ist der C5 Aircross bereits in der reinen Elektroversion 210 Komfort-Range zu haben. Hier wird ein 157 kW (213 PS) starker E-Motor mit einer 73 kWh großen Batterie kombiniert. Die Reichweite beträgt bis zu 520 Kilometer. Hier liegt der Grundpreis bei 42.590 Euro. Darüber hinaus stehen im C5 Aircross noch Hybrid- und PHEV-Antriebe mit 145 respektive 226 PS Leistung zu Preisen ab 33.990 Euro zur Wahl.