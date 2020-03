DAF CF Electric 6x2 Elektro-Lkw entsorgen Hollands Müll

DAF hat seine ersten elektrischen Müllwagen ausgeliefert. Die 2.000 Newtonmeter starken Dreiachser kommen in der niederländischen Stadt Zwolle zum Einsatz.

Schon seit Ende 2018 hat DAF zweiachsige Sattelzugmaschinen mit Elektroantrieb im Einsatz und verkauft die Lastwagen in seinem Heimatland sowie Belgien und Deutschland in limitierter Stückzahl. Nun hat der niederländische Nutzfahrzeug-Hersteller seine ersten elektrischen Dreiachser in Form von vier Müllwagen auf die Straßen gebracht. Im Rahmen eines Feldversuchs kommt das Quartett mit der Modellbezeichnung DAF CF Electric beim holländischen Entsorgungsunternehmen ROVA zum Einsatz und befreit die Stadt Zwolle von Müll.

210 kW und maximal 2.000 Nm starker Antrieb

Trotz ihrer drei Achsen sollen die 6x2-Fahrgestelle über eine hohe Manövrierfähigkeit verfügen – der gelenkten Nachlaufachse sei Dank. Das Gesamtgewicht von 28 Tonnen soll eine hohe Nutzlast gewährleisten. Der Antriebsstrang leistet 210 kW / 286 PS und liefert ein maximales Drehmoment von 2.000 Newtonmetern; exakt die Werte der 4x2-Sattelzugmaschine. Auch der Müllsammel-Aufbau funktioniert vollelektrisch.

DAF Trucks Der Dreiachser DAF CF Electric 6x2 verfügt über Elektroantrieb und ein Gesamtgewicht von 28 Tonnen.

Das Batteriepaket verfügt über eine Brutto-Kapazität von 170 Kilowattstunden. Eine Reichweite nennt DAF für den CF Electric Müllsammler nicht. Sie soll aber für die gängigen Entsorgungsrouten ausreichen, zumal Müllfahrzeuge alle paar Stunden zum Entladen ins Depot zurückkehren und währenddessen die Akkus nachladen können. Der CF Elektric soll seinen Stromspeicher in 30 Minuten auf 80 Prozent seiner Kapazität wiederaufladen können.

"So leicht zu bedienen wie ein normaler Lkw"

Für das Entsorgungsunternehmen ist aber noch ein anderer Aspekt entscheidend: "Der DAF CF Electric ist genauso gut und einfach zu bedienen wie alle konventionell angetriebenen Lkw", sagt ROVA-Generaldirektor Marco van Lente. Seine Mitarbeiter werden während des Feldversuchs genug Gelegenheit bekommen, genau das zu testen.

Fazit

Allmählich geht es los mit der Elektromobilität im Nutzfahrzeug-Sektor. Fast alle Lkw-Hersteller schicken aktuell erste Modelle auf die Straßen, um deren Praxistauglichkeit zu testen. Speziell für Müllautos dürften elektrische Antriebe sinnvoll sein, ihr Nutzungsprofil dürfte perfekt passen. Ob dem wirklich so ist, werden unter anderem die Niederländer nun herausfinden.