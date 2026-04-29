DS N°8: Beim Laden geht es voran

Der DS N°8 , das Spitzenmodell von DS, erhält zwei neue Lade-Features, die den Umgang mit dem Elektroauto erleichtern sollen.

Kräftiger und schneller laden Mit der neuen Plug & Charge-Funktion wird das Laden deutlich einfacher, da der Ladevorgang an der Ladesäule automatisch ohne manuelle Authentifizierung startet. Der Ladevorgang startet automatisch, ohne weitere Aktionen, ohne Karte, ohne Badge und ohne Einschränkungen. Eine manuelle Identifikation ist nicht mehr erforderlich, alles wird automatisch über das Fahrzeug gesteuert, das ein digitales Zertifikat integriert, das es der Ladesäule ermöglicht, das Nutzerkonto zu identifizieren, den Ladevorgang zu starten und die Abrechnung zu verwalten. Die ins Free2Move-Charge-Ökosystem integrierte Funktion ist in allen DS N°8 serienmäßig an Bord, die ab April 2026 produziert werden.

Nachgelegt wird auch beim On-Board-Lader. Seit Anfang April kann der DS N°8 optional mit einem 22-kW-Dreiphasen-On-Board-Lader ausgestattet werden. Serienmäßig ist das Modell nur mit einem 11-kW-On-Board-Lader ausgestattet. Mit dem stärkeren Lader wird die Ladezeit reduziert. Ausgestattet mit dem 22-kW-Dreiphasenlader kann der DS N°8 FWD Long Range mit der 97,2 kWh großen Batterie beispielsweise den Ladevorgang nun in drei Stunden und 20 Minuten bei 22 kW absolvieren, gegenüber sechs Stunden und zehn Minuten bei 11 kW.

Der 22-kW-On-Board-Lader ist optional für die Versionen FWD, FWD Long Range, AWD Long Range sowie für die Ausstattungsniveaus Pallas und Etoile zu einem Preis von 700 Euro erhältlich.