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El Prix 2026: Elektroautos mit Top-Reichweiten im Vergleich

Elektroauto-Reichweiten im Test
Die besten Elektroautos im Reichweitentest

Der El Prix 2026 zeigt, wie weit Elektroautos heute kommen. Modelle wie der Lucid Gravity, Xpeng X9 und BMW iX3 beeindrucken mit Top-Reichweiten. Doch auch kompakte Fahrzeuge überraschen. Ein Überblick über die spannendsten Ergebnisse.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.06.2026
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NAF Reichweitentest Sommer 2026 Norwegen
Foto: NAF / Christiansen

Der "El Prix"-Reichweitentest 2026 hat gezeigt, dass Elektroautos in Sachen Reichweite große Fortschritte gemacht haben. Neben dem Gesamtsieger BMW iX3, der mit 781 Kilometern Reichweite überzeugte, gab es zahlreiche weitere Modelle, die mit beeindruckenden Leistungen auf sich aufmerksam machten.

Lucid Gravity: Premium-Reichweite mit kleinen Abstrichen

Der Lucid Gravity, ein luxuriöser Elektro-SUV aus den USA, erreichte eine reale Reichweite von 720 Kilometern. Damit blieb er zwar 3,7 Prozent unter seiner offiziellen WLTP-Angabe von 748 Kilometern, zeigte jedoch, dass er zu den Spitzenreitern im Test gehört. Besonders für Käufer, die Wert auf Komfort und High-End-Technologie legen, ist der Lucid Gravity eine interessante Option.

Mercedes GLC: Effizienz aus Stuttgart

Mercedes-Benz konnte mit dem neuen GLC ebenfalls punkten. Der elektrische SUV erreichte eine Reichweite von 665 Kilometern und übertraf seine WLTP-Angabe von 643 Kilometern um beeindruckende 3,4 Prozent. Diese positive Abweichung zeigt, dass Mercedes in Sachen Batterietechnik und Effizienz große Fortschritte gemacht hat. Der GLC bietet eine solide Kombination aus Reichweite, Komfort und deutscher Ingenieurskunst.

Xpeng X9: Chinas Überraschung

Ein Highlight des Tests war der Xpeng X9, ein vollelektrischer Familien-Van aus China. Mit einer Reichweite von 646 Kilometern übertraf er seine WLTP-Angabe von 580 Kilometern um bemerkenswerte 11,4 Prozent – ein Rekordwert im Teilnehmerfeld. Dieses Ergebnis zeigt eindrucksvoll, wie stark chinesische Hersteller in puncto Effizienz und Batterietechnologie aufgeholt haben. Der Xpeng X9 ist besonders für Familien interessant, die ein geräumiges Fahrzeug mit hoher Reichweite suchen.

Hyundai Inster und Kia EV2: Kompakte Langstreckenläufer

Auch kleinere Fahrzeuge konnten im Test überzeugen. Der Hyundai Inster erreichte eine Reichweite von 373 Kilometern und übertraf seine WLTP-Angabe um 3,5 Prozent. Der Kia EV2 zeigte mit einer Abweichung von +5,4 Prozent ebenfalls eine starke Leistung. Beide Modelle sind ideale Optionen für Käufer, die ein kompaktes Elektroauto für den Alltag und gelegentliche Langstrecken suchen.

Enttäuschungen: MG IM6 bleibt hinter den Erwartungen

Nicht alle Fahrzeuge konnten im Test überzeugen. Der MG IM6, ein SUV aus China, erreichte lediglich 446 Kilometer und blieb damit ganze 11,7 Prozent unter seiner offiziellen Angabe von 505 Kilometern. Diese Diskrepanz zeigt, dass trotz technischer Fortschritte noch immer große Unterschiede zwischen den Herstellern bestehen.

Fazit

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