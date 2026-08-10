Geely E2 im Angebot: 99 Euro Leasing mit dickem Haken

Wer im Moment nach einem günstigen Elektroauto sucht, der zieht sicherlich auch Leasingangebote in Betracht. Der chinesische Hersteller Geely bewirbt seinen E2 aktuell mit einer besonders verlockenden Rate von 99 Euro im Monat. Manchmal verbergen sich hinter diesen Angeboten jedoch Bedingungen, die das Angebot weniger attraktiv machen. Daher lohnt ein genauer Blick ins Kleingedruckte.

Im Fall von Geely verspricht das Angebot eben die besagte monatliche Rate von 99 Euro und ein Jahr lang Gratis-Strom. Den erhalten Kunden in Form eines EnBW Ladeguthaben-Vouchers im Wert von 621 Euro. Das entspricht den kalkulierten Ladekosten für eine jährliche Laufleistung von 10.000 km bei einem Verbrauch von 15,9 kWh/100 km (kombinierter WLTP-Wert) und dem EnBW-Stromtarif von 0,39 EUR/kWh. An Modellvarianten stehen die drei Versionen E2 Pro, E2 Max und E2 Ultra zur Auswahl. Der Pro hat eine 35,35 kWh Batterie und kommt auf 252 km Reichweite, die beiden teureren Versionen stattet Geely mit einer 47,14 kWh Batterie aus und die Reichweite ist hier mit 345 km angegeben. Der E2 Pro kommt auf 60 kW (82 PS) Leistung, mit der größeren Batterie stehen 85 kW (116 PS) im Datenblatt.

Die Rechnung hinter der Rate Was im Leasingangebot nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, sind die Laufzeit von 48 Monaten, also vier Jahren und die Sonderzahlung von 6.000 Euro. Die jährliche Laufleistung beträgt 10.000 km. Das bedeutet, die monatliche Rate über vier Jahre gerechnet entspricht am Ende 4.752 Euro. Dazu kommen die 6.000 Euro Anzahlung, macht gesamt 10.752 Euro, die auf jeden Fall für das Fahrzeug aufgebracht werden müssen. Inklusive gerundeten Bereitstellungs- und Zulassungskosten von etwa 800 bis 1.200 Euro macht das am Ende eine Summe zwischen 11.552 und 11.952 Euro. Teilt man das wiederum durch die 48 Monate Laufzeit, kommen wir auf eine realistische Leasingrate von 240 bis 249 Euro. Will man den den Stromgutschein voll in Anschlag bringen, landet man bei rund 228 bis 236 Euro. Neu kostet das Basismodell, der E2 Pro übrigens 19.990 Euro.

Kampfpreis in Spanien In Spanien verfolgt Geely eine andere Strategie. Dort wird das Fahrzeug mit einem Finanzierungspreis ab 14.490 Euro beworben. Dieser Preis ist jedoch an eine Finanzierung gebunden und enthält bereits mehrere Abzüge vom eigentlichen Listenpreis.

Der reguläre Barkaufpreis für das Basismodell E2 Pro liegt bei 20.280 Euro. Der beworbene Preis von 14.490 Euro ergibt sich durch einen Herstellerrabatt und eine Vorauszahlung der staatlichen Förderung des "Plan Auto+" in Höhe von 3.375 Euro. Aus den Bedingungen geht hervor, dass der Kunde diesen Betrag an die finanzierende Bank zurückzahlen muss, sollte die staatliche Förderung nicht genehmigt werden.

Zusätzlich können Kunden, die eine Reservierung für 500 Euro vornehmen, einen weiteren Rabatt von 500 Euro erhalten. Das spezielle Finanzierungsangebot ist bis zum 8. September 2026 gültig.