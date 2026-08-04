Leapmotor B03: Günstiger Preis und starke Reichweite

Der Leapmotor B03 positioniert sich mit einer Länge von 4,18 Metern, einer Breite von 1,79 Metern und einer Höhe von 1,56 Metern zwischen der Klein- und Kompaktwagenklasse. Sein Radstand beträgt 2.605 Millimeter. Das Cockpit ist reduziert gestaltet und verfügt über ein digitales Kombiinstrument, ein Multifunktionszweispeichenlenkrad und einen großen zentralen Touchscreen. Der Innenraum soll ein flexibles Sitzkonzept sowie einen Kofferraum mit einem zweiten Staufach bieten.

Antrieb und Reichweite Für den Antrieb sorgt eine E-Maschine an der Vorderachse. In China wird diese wahlweise mit 70 kW (94 PS) oder 90 kW (121 PS) angeboten. Die Batteriekapazitäten liegen, abgeleitet vom Schwestermodell B03X, voraussichtlich bei 39,8 kWh und 53 kWh. Dies ermöglicht nach dem chinesischen CLTC-Zyklus Reichweiten von 405 bis 510 Kilometern, was einer WLTP-Reichweite von bis zu 390 Kilometern entsprechen dürfte.

Die Batterie kann mit bis zu 90 kW geladen werden. Ein Ladevorgang von 30 auf 80 Prozent soll so in 16 Minuten abgeschlossen sein.

Preise In China wird das Modell (dort als A05) zu Preisen ab umgerechnet rund 7.500 Euro angeboten. Für den europäischen Markt wird eine preisliche Einordnung knapp unterhalb des Schwestermodells B03X erwartet, das ab 24.900 Euro erhältlich ist. Es gilt als gesichert, dass das Fahrzeug nach Europa kommt, wo es eventuell auch montiert werden könnte.