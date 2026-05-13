Elektro-Jaguar bekommt einen Namen: Er bleibt ein Type, bekommt aber eine neue Nummer

Der zum indischen Tata-Konzern gehörige Autobauer Jaguar will künftig nur noch Elektroautos anbieten. Wie ein luxuriöses Elektromodell der Briten aussehen könnte, hatte die Konzeptstudie Type 00 bereits vorweggenommen. Das Design des viertürigen GT ist allerdings umstritten.

Klare Nomenklatur Klar ist allerdings ab sofort, wie die Serienversion des ersten Jaguar-Elektromodells heißen wird. Aus Type 00 wird Type 01. Die Nomenklatur dahinter ist einfach und einleuchtend. Die 0 steht für null Emissionen – also Elektroantrieb. Die 1 steht stellvertretend für das erste Auto dieser neuen Ära. Und die Wortmarke Type hat bei Jaguar schon lange Tradition, die erstmals 1951 am Le-Mans-Siegerwagen C-Type verwendet wurde. Legendäre Type-Typen sind auch der spätere E-Type und der Type F.

Zu finden sein soll die neue Modellbezeichnung am Type 01 auf einem Querstreifen, der den Übergang von der Motorhaube zur Windschutzscheibe bildet.

Seine offizielle Premiere soll der Jaguar Type 01 noch in diesem Jahr feiern. Bis dahin darf er sich in Form von Prototypen im Vorfeld der Formel E-Veranstaltungin Monaco präsentieren. Zu erwarten ist ein Luxus-Coupé, das aus seinem Dreimotorigen Antrieb über 1.000 PS und mehr als 1.300 Nm bereitstellt.