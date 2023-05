Ford Mustang Mach-E Modellpflege LFP-Akkus, Reichweite rauf, Preise runter

Der Ford Mustang Mach-E ist inzwischen seit gut zwei Jahren auf dem Markt. Ein paar kleinere Auffrischungsmaßnahmen gab es in diesem Zeitraum bereits. Doch nun sieht der Hersteller die Zeit gekommen für eine umfassendere Modellpflege, die dem Elektro-Crossover – zumindest seinen Einstiegsversionen – eine zentrale Änderung beschert: Batterien mit neuer Zellchemie.

Wie Konzernchef Jim Farley bereits im Februar ankündigte, erhält der Ford Mustang Mach-E im Zuge der Modellpflege Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LFP). Damit erhöht sich die nutzbare Kapazität von 70 auf 72 Kilowattstunden und sollen schnellere Ladevorgänge möglich sein. Per Gleichstrom soll der Energiespeicher nun in 33 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufgetankt werden können – eine Ersparnis von fünf Minuten. Außerdem kann der Mustang Mach-E per Wechselstrom-Ladegerät nun häufiger auf 100 Prozent seiner Kapazität geladen werden.

Leicht gestiegene Reichweite

Doch auch die Reichweite verbessert sich leicht. Die US-Umweltbehörde EPA schätzt den realistischen Aktionsradius der heckgetriebenen Mustang-Mach-E-Modellversionen mit Standardbatterie nun auf 402 statt 397 Kilometer. Bei der Allradversion steigt er von 360 auf 363 Kilometer. Zum Vergleich: Beim heckgetriebenen EU-Modell mit dem bisher genutzten Lithium-Ionen-Akku liegt die Reichweite nach WLTP-Norm bei 440 Kilometern.

Die Allradversion profitiert zusätzlich von einer gestiegenen Leistung. Von 198 kW (269 PS) geht es hinauf auf 232 kW (315 PS). Das maximale Drehmoment verharrt bei 580 Newtonmetern.

Testphase für Blue-Cruise-Paket

Das Fahrassistenz-Paket Blue-Cruise hat Ford verbessert. In der Version 1.2 ist es zu selbstständigen Fahrspurwechseln fähig und kann den Mustang Mach-E in der eigenen Fahrspur auch dann sicher positionieren, falls nebenher fahrende Fahrzeuge zu nahe kommen. Das System ist hardwareseitig bereits installiert und lässt sich per Over-the-Air-Software-Update zu- und abschalten. Wer sich dafür interessiert, kann Blue-Cruise nun in einem Zeitraum von 90 Tagen kostenfrei testen und erst danach ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Ein weiterer Vorteil von LFP-Batterien: Sie bieten Kostenvorteile – unter anderem, weil sie im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus deutlich weniger kritische Mineralien wie Nickel und Kobalt benötigen. Entsprechend sinken die Preise der Standard-Range-Versionen in den USA spürbar. Das Einstiegsmodell Select wird 3.000 Dollar günstiger: Mit Heckantrieb kostet es nun 42.995 Dollar (aktuell umgerechnet etwa 39.100 Euro), der Allradler ist ab 45.995 Dollar (fast 41.900 Euro) zu haben. Mit der höherwertigen Premium-Ausstattung sinken die Preise sogar um 4.000 Dollar beziehungsweise 3.641 Euro. Im selben Maß verringert sich übrigens der Preis des Topmodells GT AWD Extended Range; es kostet nun 59.995 statt 63.995 Dollar (54.600 Euro statt 58.250 Euro). Von diesen Tarifen lässt sich noch die US-E-Auto-Förderung von aktuell 3.750 Dollar abziehen.

Europa-Start noch unklar

Ford begründet die gesunkenen Preise obendrein mit Verbesserungen im mexikanischen Mustang-Mach-E-Werk, wodurch ab der zweiten Jahreshälfte 2023 dessen Produktivität steige. Die dadurch entstandenen Einsparpotenziale gebe der Hersteller an die Kundschaft weiter. Noch unklar ist, wann die modellgepflegten Versionen des Ford Mustang Mach-E nach Europa kommen und was sie auf den hiesigen Märkten kosten werden.

Umfrage 53919 Mal abgestimmt Ist der neue Ford Mustang Mach E gelungen? Ja, das ist ein richtig schickes Elektro-SUV. Nein, ich hätte einfach was anderes erwartet. mehr lesen

Fazit

Ford führt beim Mustang Mach-E eine Modellpflege durch. Sie beschert den Basismodellen mit Standard-Akkus eine neue LFP-Zellchemie, was sich leicht positiv auf die Reichweite und die Ladegeschwindigkeiten auswirkt. Deutlich stärker sind die Effekte auf die Leistungsfähigkeit der Allradversion und die Preise aller Modellvarianten mit kleinem Energiespeicher.