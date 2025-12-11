Für wen eignet sich das Tesla Model 3 Standard? Die Fakten-Analyse

Das Tesla Model 3 Standard unterscheidet sich äußerlich nur minimal von den teureren Varianten. Die auffälligsten Änderungen betreffen die 18-Zoll-Prismata-Felgen, die exklusiv für diese Version verfügbar sind. Die Farbauswahl ist auf Schwarz, Weiß und Grau beschränkt, wobei nur Weiß ohne Aufpreis erhältlich ist. Trotz der reduzierten Optionen bleibt das Design modern und ansprechend.

Technik und Ausstattung Die Basisversion des Model 3 ist mit einer Vielzahl moderner Technologien ausgestattet. Dazu gehören eine neue Frontkamera mit erweitertem Sichtfeld, eine integrierte Reinigungsfunktion und beheizte Kameralinsen. Der adaptive Autopilot ist serienmäßig, ebenso wie das segmentierte Fernlicht, das gezielt einzelne Pixel ausblendet, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden. Over-the-Air-Updates sorgen dafür, dass das Fahrzeug stets auf dem neuesten Stand bleibt.

Innenraum und Komfort Im Innenraum setzt Tesla auf langlebige Textilsitze, die elektrisch verstell- und beheizbar sind. Im Gegensatz zum Model Y Standard bleibt das Glasdach des Model 3 Standard frei sichtbar, was ein luftiges Raumgefühl vermittelt. Für mobile Endgeräte stehen zwei drahtlose Ladeschalen und vier USB-C-Anschlüsse mit bis zu 65 Watt Ladeleistung zur Verfügung. Der Kofferraum bietet ein Volumen von 549 Litern, das sich bei umgeklappter Rückbank auf 1.659 Liter erweitern lässt. Zusätzlich gibt es einen 88-Liter-Frunk.

Batterie, Reichweite und Ladeleistung Das Model 3 Standard wird von einem einzelnen Motor an der Hinterachse angetrieben und ist ausschließlich heckgetrieben. Mit einer Reichweite von 534 Kilometern nach WLTP und einem Verbrauch von 13,0 kWh/100 km gehört es zu den effizientesten Fahrzeugen seiner Klasse. Die maximale Ladeleistung beträgt 175 kW, was etwas unter den 250 kW der teureren Modelle liegt. Dennoch ermöglicht das Supercharger-Netzwerk schnelle Ladezeiten.

Preis-Leistungs-Verhältnis Mit einem Einstiegspreis von 36.990 Euro ist das Model 3 Standard deutlich günstiger als die Premium- und Performance-Modelle. Die Preisdifferenz spiegelt sich in der reduzierten Ausstattung wider, doch die Kerntechnologien bleiben erhalten. Für Käufer, die Wert auf Effizienz und moderne Technik legen, könnte das Model 3 Standard eine attraktive Option sein.