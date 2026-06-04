Neues Elektro-SUV von Opel: Zusammenarbeit mit Leapmotor

Der geplante Elektro-SUV von Opel basiert auf der Architektur des Leapmotor B10, einem Modell des chinesischen Herstellers Leapmotor. Mit einer Länge von 4,52 Metern positioniert sich das Fahrzeug im C-Segment und ergänzt Opels SUV-Palette oberhalb des Mokka und neben dem Grandland. Technisch verfügt der Leapmotor B10 über eine Batteriekapazität von wahlweise 56 oder 67 kWh sowie eine Ladeleistung von bis zu 168 kW. Dies ermöglicht Reichweiten von bis zu 434 Kilometern nach WLTP-Standard.

Opel wird jedoch mehr als nur ein Badge-Engineering betreiben: Während die Grundarchitektur aus China stammt, übernimmt das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim zentrale Aufgaben wie die Abstimmung des Fahrwerks, Lichttechnik und Innenraumgestaltung. Damit soll sichergestellt werden, dass das neue Modell trotz internationaler Komponenten den typischen Opel-Charakter bewahrt.

Strategische Bedeutung der Leapmotor-Kooperation Die Zusammenarbeit zwischen Stellantis und Leapmotor ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung. Stellantis hält seit 2023 einen Anteil von 21 Prozent an Leapmotor und hat gemeinsam mit dem Unternehmen das Joint Venture Leapmotor International gegründet. Ziel ist es, durch Synergien in Entwicklung und Produktion wettbewerbsfähige Elektrofahrzeuge für den europäischen Markt anzubieten.

Für Opel bedeutet dies eine deutliche Verkürzung der Entwicklungszeiten: Statt der üblichen fünf bis sieben Jahre soll das neue Modell innerhalb von zwei Jahren marktreif sein. Gleichzeitig ermöglicht die lokale Produktion im spanischen Werk Figueruelas bei Saragossa eine Umgehung von EU-Zöllen auf chinesische Importe – ein entscheidender Vorteil in einem preissensiblen Markt.

Vergleich mit anderen Plattformen Die technische Basis des neuen Modells unterscheidet sich deutlich von bisherigen Opel-Plattformen wie der STLA Medium-Plattform von Stellantis. Während letztere Batteriekapazitäten zwischen 87 und 104 kWh sowie Reichweiten bis zu 700 Kilometern bietet, zielt die Leapmotor-Architektur auf ein kosteneffizienteres Segment ab. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich diese Unterschiede in der Praxis auswirken werden – insbesondere im Vergleich zu Wettbewerbern wie Tesla oder Volkswagen.

Herausforderungen für Opels Markenidentität Die Integration chinesischer Technik stellt für Opel nicht nur eine Chance, sondern auch ein Risiko dar. Kritiker könnten argumentieren, dass die Marke an Eigenständigkeit verliert, wenn wesentliche Komponenten aus Asien stammen. Doch Opel betont immer wieder den europäischen Charakter seiner Modelle: Vom Design über die Abstimmung bis hin zur Fertigung soll das neue SUV den Ansprüchen europäischer Kunden gerecht werden.

Gleichzeitig zeigt sich hier ein grundlegender Wandel in der Automobilindustrie: Internationale Kooperationen werden zur Norm, um den steigenden Anforderungen an Elektromobilität gerecht zu werden.

Zukunftsperspektiven für Opel unter Stellantis Mit dem neuen Elektro-SUV setzt Opel einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft – sowohl technologisch als auch strategisch. Die Kombination aus chinesischer Effizienz und europäischem Know-how könnte sich als Erfolgsrezept erweisen, um im hart umkämpften Markt Fuß zu fassen.

Doch es bleibt abzuwarten, wie diese Strategie bei den Kunden ankommt. Wird das neue Modell als authentischer Opel wahrgenommen oder lediglich als weiteres Produkt eines globalen Konzerns? Die Antwort darauf wird entscheidend sein für die weitere Entwicklung der Marke.